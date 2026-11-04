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عربي-دولي

في لحج وتعز.. مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين

Lebanon 24
04-11-2026 | 03:55
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في لحج وتعز.. مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين
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كشفت مصادر حكومية يمنية عن تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات بمحافظتي لحج وتعز، بالتزامن مع غارات استهدفت مواقع حوثية على الساحل الغربي.
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وقال عضو في فريق الحكومة اليمنية المفاوض بشأن الأسرى إن ميليشيا الحوثي قصفت بالصواريخ سجن مصنع الحديد في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، والذي يضم أسرى من عناصرها، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.
وفي لحج أيضاً، تخوض القوات الحكومية، بمساندة المقاومة، مواجهات مع الحوثيين في منطقتي الزريقة والمجزاع على الحدود بين مديريتي المقاطرة والمضاربة، وسط أنباء عن نقل قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين باتجاه مديرية الشمايتين في محافظة تعز.

وأفادت مصادر بأن القوات الحكومية والمقاومة استعادتا السيطرة على جبل إرف في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.

وفي محافظة تعز، نفذت القوات الحكومية والمقاومة كميناً لمجموعة حوثية حاولت التسلل بين قريتي كحلان ودبة، ما أسفر، بحسب مصدر عسكري، عن مقتل معظم عناصر المجموعة وإصابة آخرين.

وعلى الساحل الغربي، استهدفت غارات جوية مكثفة مواقع حوثية في محيط معسكر العمري بمنطقة ذوباب.

كما أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين نصبوا منصات لإطلاق صواريخ كاتيوشا وصواريخ متوسطة المدى وسط تجمعات سكنية في عزلة، الجمعة، بمديرية المخا.
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