رسالة حادّة.. زيلينسكي يكشف خطورة التفاهم مع بوتين

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات مباشرة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب
، محذّراً من أن سياسة التفاهم مع موسكو لم تنجح في وقف الحرب، فيما دعا زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان إلى زيارة أوكرانيا
للاطلاع على تداعيات الغزو الروسي.
وفي مقابلة مع مجلة "لكسبريس" الفرنسية
، استغرب زيلينسكي وصف ترامب
سلوك روسيا
تجاه أوكرانيا بأنه "جيد"، في وقت تواصل فيه موسكو استهداف المدنيين ومنشآت الطاقة. وانتقد السماح باستيراد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة
، معتبراً أن عائداته توفر لموسكو موارد مالية لتعزيز قدراتها العسكرية.
ورأى أن اعتماد ترامب مقاربة مرنة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لم يحقق نتائج، مشيراً إلى أن الحرب مستمرة رغم مرور نحو عام ونصف على عودة ترامب إلى البيت الأبيض
. ودعا واشنطن
إلى تغيير استراتيجيتها عبر تشديد العقوبات
المالية، ومواصلة تسليح أوكرانيا، وعزل روسيا دبلوماسياً.
ورغم انتقاداته، أكد زيلينسكي تقديره للدعم الأميركي، لكنه اعتبر أن التفاهمات الاقتصادية بين واشنطن وموسكو تضعف أوكرانيا وأوروبا، ولن تصب في مصلحة الولايات المتحدة على المدى البعيد.
وفي الشأن الفرنسي، ردّ زيلينسكي على تعهّد مارين لوبان بوقف المساعدات المالية لأوكرانيا في حال وصولها إلى الرئاسة، محذّراً من أن تراجع الدعم الأوروبي
قد يؤدي إلى سقوط بلاده واقتراب التهديد الروسي من حدود الاتحاد الأوروبي
.
ووجّه دعوة مباشرة إلى لوبان لزيارة كييف، معتبراً أن اطلاعها على معاناة السكان قد يدفعها إلى تغيير موقفها. كما انتقد خطاب زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون تجاه أوكرانيا، مع تأكيده احترام خيارات الناخبين الفرنسيين ورفضه تحويل دعم بلاده إلى قضية خلافية بين الأحزاب.
وفي سياق متصل، شدّد زيلينسكي على أن أوكرانيا لم تعد مجرد دولة تتلقى المساعدات الأوروبية، بل أصبحت شريكاً عسكرياً يمتلك خبرات متقدمة في استخدام المسيّرات والحرب الإلكترونية والأنظمة الدفاعية، مشيراً إلى أن التجربة القتالية الأوكرانية
ساهمت في تطوير أسلحة فرنسية وزيادة الطلب عليها عالمياً.
وختم بتحذير الفرنسيين من التدخل الروسي في انتخاباتهم عبر التكنولوجيا والحملات الإعلامية المضللة، داعياً إلى حماية استقلال القرار السياسي الفرنسي، ومؤكداً أن الانتخابات تنتهي، لكن التهديدات الأمنية قد تستمر لعقود.