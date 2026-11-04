رسالة حادّة.. زيلينسكي يكشف خطورة التفاهم مع بوتين

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وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات مباشرة إلى نظيره الأميركي ، محذّراً من أن سياسة التفاهم مع موسكو لم تنجح في وقف الحرب، فيما دعا زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان إلى زيارة للاطلاع على تداعيات الغزو الروسي.وفي مقابلة مع مجلة "لكسبريس" ، استغرب زيلينسكي وصف سلوك تجاه أوكرانيا بأنه "جيد"، في وقت تواصل فيه موسكو استهداف المدنيين ومنشآت الطاقة. وانتقد السماح باستيراد الديزل الروسي إلى ، معتبراً أن عائداته توفر لموسكو موارد مالية لتعزيز قدراتها العسكرية.ورأى أن اعتماد ترامب مقاربة مرنة تجاه لم يحقق نتائج، مشيراً إلى أن الحرب مستمرة رغم مرور نحو عام ونصف على عودة ترامب إلى . ودعا إلى تغيير استراتيجيتها عبر تشديد المالية، ومواصلة تسليح أوكرانيا، وعزل روسيا دبلوماسياً.ورغم انتقاداته، أكد زيلينسكي تقديره للدعم الأميركي، لكنه اعتبر أن التفاهمات الاقتصادية بين واشنطن وموسكو تضعف أوكرانيا وأوروبا، ولن تصب في مصلحة الولايات المتحدة على المدى البعيد.وفي الشأن الفرنسي، ردّ زيلينسكي على تعهّد مارين لوبان بوقف المساعدات المالية لأوكرانيا في حال وصولها إلى الرئاسة، محذّراً من أن تراجع الدعم قد يؤدي إلى سقوط بلاده واقتراب التهديد الروسي من حدود .ووجّه دعوة مباشرة إلى لوبان لزيارة كييف، معتبراً أن اطلاعها على معاناة السكان قد يدفعها إلى تغيير موقفها. كما انتقد خطاب زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون تجاه أوكرانيا، مع تأكيده احترام خيارات الناخبين الفرنسيين ورفضه تحويل دعم بلاده إلى قضية خلافية بين الأحزاب.وفي سياق متصل، شدّد زيلينسكي على أن أوكرانيا لم تعد مجرد دولة تتلقى المساعدات الأوروبية، بل أصبحت شريكاً عسكرياً يمتلك خبرات متقدمة في استخدام المسيّرات والحرب الإلكترونية والأنظمة الدفاعية، مشيراً إلى أن التجربة القتالية ساهمت في تطوير أسلحة فرنسية وزيادة الطلب عليها عالمياً.وختم بتحذير الفرنسيين من التدخل الروسي في انتخاباتهم عبر التكنولوجيا والحملات الإعلامية المضللة، داعياً إلى حماية استقلال القرار السياسي الفرنسي، ومؤكداً أن الانتخابات تنتهي، لكن التهديدات الأمنية قد تستمر لعقود.