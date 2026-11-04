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عربي-دولي

الأنظار تتّجه إلى الديمقراطيّ حكيم جيفريز... هل يكون رئيس مجلس النواب الأميركيّ؟

Lebanon 24
04-11-2026 | 08:58
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الأنظار تتّجه إلى الديمقراطيّ حكيم جيفريز... هل يكون رئيس مجلس النواب الأميركيّ؟
الأنظار تتّجه إلى الديمقراطيّ حكيم جيفريز... هل يكون رئيس مجلس النواب الأميركيّ؟ photos 0
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يمهد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي الطريق أمام حكيم جيفريز ليصبح أول رئيس أسود لمجلس النواب، لكنه سيواجه تحديا مزدوجا يتمثل في التصدي للرئيس دونالد ترامب، وفي الوقت نفسه تقريب وجهات النظر بين المعتدلين والتقدميين في الحزب الديمقراطي.
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وفي حال توليه رئاسة المجلس، سيقود جيفريز (56 عاما)، الذي يمثل دائرة انتخابية في مدينة نيويورك، الأغلبية التي ستؤدي ⁠اليمين في الأسبوع الأول من كانون الثاني، بعد أن سيطر الجمهوريون على المجلس خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال جيفريز في خطاب النصر الذي ألقاه في وقت متأخر من الثلاثاء، بعد أن توقعت وسائل الإعلام حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، "اليوم تبدأ العودة الأميركية العظيمة".

وهاجم جيفريز أجندة الجمهوريين بقيادة ترامب في الكونغرس على مدى العامين الماضيين، متعهدا بإقرار تشريع يلغي تخفيضات حادة في الإنفاق على برنامج (ميديكيد) للرعاية الصحية للفقراء وذوي الإعاقة، كانت قد أُقرت بموجب قانون في الرابع من تموز 2025.

وقال جيفريز "الشعب الأميركي قال كلمته وأوضح أنه سئم من التطرف وسئم من الفساد. إنه يريد كونغرس يعمل فعليا من أجل مصلحة الشعب الأميركي".

ولطالما قال جيفريز إنه في حين ‌ستركز كتلته البرلمانية على مساعدة الفقراء والطبقة المتوسطة على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن الديمقراطيين سيحققون أيضا في تعاملات إدارة ترامب مع المديرين التنفيذيين للشركات، بمن فيهم أولئك الذين تبرعوا بمبالغ ضخمة لحملاته ومشاريعه المختلفة. لكنه لم ‌يصل إلى حد القول إن مجلس النواب تحت قيادته ‌سيحاول مساءلة ترامب للمرة الثالثة بهدف عزله.

ومع استمرار فرز الأصوات في معظم أنحاء البلاد بعد انتخابات الثلاثاء، لم يتضح بعد حجم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب خلال العامين المقبلين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب هو المسؤول الأول عن إدارة المجلس -الذي يضم 435 عضوا وغالبا ما يشهد مداولات صاخبة- وهو من يقرر أي التشريعات ستطرح للتصويت وأيها سيستبعد. كما يحتل رئيس مجلس النواب المرتبة الثانية في خط خلافة الرئاسة، مباشرة بعد نائب الرئيس جي دي فانس. (سكاي نيوز عربية) 
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