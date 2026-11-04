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عربي-دولي

إستنفار أمنيّ... ما الذي يشهده مقرّ الرئيس الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
04-11-2026 | 10:33
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إستنفار أمنيّ... ما الذي يشهده مقرّ الرئيس الإسرائيليّ؟
إستنفار أمنيّ... ما الذي يشهده مقرّ الرئيس الإسرائيليّ؟ photos 0
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية استدعاء قوات من منطقة القدس، بينها خبراء متفجرات، إلى مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتصوغ، إثر الاشتباه بوجود آثار مادة مجهولة على جسد امرأة. 
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وقالت الشرطة في بيان إن عناصر من شرطة لواء القدس، بينهم خبراء المتفجرات، استدعوا قبل وقت قصير إلى مقر الرئيس. و ذلك بعد بلاغ عن امرأة وصلت إلى نقطة التفتيش الأمني، واشتبه خلال فحصها بوجود بقايا مادة مشبوهة على جسدها.

وأضافت الشرطة أنها ستقدم مزيدا من التفاصيل لاحقا، بحسب ما يتكشف من التحقيق في الاشتباه.
 
وبحسب موقعي "واي نت" و"والا" الإسرائيليين، فإن المرأة صحفية أجنبية أوقفت عند مدخل المقر.

وقال ديوان الرئيس إن جهاز الفحص بالأشعة أطلق إنذارا، فأوقفوا الدخول إلى المقر حتى استيضاح الأمر، مشيرا إلى أن المسألة لا تزال قيد الفحص لدى الجهات المختصة.

وجرت الواقعة قبيل انطلاق جولة المشاورات الأولى للرئيس يتسحاق هرتسوغ مع الكتل المنتخبة للكنيست بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وأفاد "واي نت" بأن الصحفيين الموجودين في المكان طلب منهم البقاء داخل خيمة الفحص حتى إشعار آخر. (روسيا اليوم) 
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الشرطة الإسرائيلية

روسيا اليوم

الإسرائيلية

لواء القدس

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بيل ان

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