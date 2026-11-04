إستنفار أمنيّ... ما الذي يشهده مقرّ الرئيس الإسرائيليّ؟

أعلنت استدعاء قوات من منطقة ، بينها خبراء متفجرات، إلى مقر إقامة الرئيس هرتصوغ، إثر الاشتباه بوجود آثار مادة مجهولة على جسد امرأة.

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وقالت الشرطة في بيان إن عناصر من شرطة ، بينهم خبراء المتفجرات، استدعوا قبل وقت قصير إلى مقر الرئيس. و ذلك بعد بلاغ عن امرأة وصلت إلى نقطة التفتيش الأمني، واشتبه خلال فحصها بوجود بقايا مادة مشبوهة على جسدها.



وأضافت الشرطة أنها ستقدم مزيدا من التفاصيل لاحقا، بحسب ما يتكشف من التحقيق في الاشتباه.

وبحسب موقعي "واي نت" و"والا" الإسرائيليين، فإن المرأة صحفية أجنبية أوقفت عند مدخل المقر.وقال الرئيس إن جهاز الفحص بالأشعة أطلق إنذارا، فأوقفوا الدخول إلى المقر حتى استيضاح الأمر، مشيرا إلى أن المسألة لا تزال قيد الفحص لدى الجهات المختصة.وجرت الواقعة قبيل انطلاق جولة المشاورات الأولى للرئيس يتسحاق مع الكتل المنتخبة للكنيست بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وأفاد "واي نت" بأن الصحفيين الموجودين في المكان طلب منهم البقاء داخل خيمة الفحص حتى إشعار آخر. (روسيا اليوم)