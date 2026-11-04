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عربي-دولي

أكثر من 4000 معتقل.. قضية "فلسطين أكشن" تشعل الجدل في بريطانيا

Lebanon 24
04-11-2026 | 10:56
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أكثر من 4000 معتقل.. قضية فلسطين أكشن تشعل الجدل في بريطانيا
أكثر من 4000 معتقل.. قضية فلسطين أكشن تشعل الجدل في بريطانيا photos 0
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تقدّمت هدى عموري، إحدى مؤسسي منظمة "فلسطين أكشن"، بطعن أمام المحكمة العليا البريطانية، اليوم الأربعاء، ضد قرار الحكومة حظر المنظمة وتصنيفها "منظمة إرهابية"، معتبرةً أن القرار غير متناسب ويقوّض الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب.
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وكانت الحكومة البريطانية حظرت المنظمة في تموز 2025، عقب سلسلة من التحركات التي استهدفت شركات تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية، أبرزها اقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وإلحاق أضرار بطائرتين.

وبحسب وكالة "رويترز"، ترى وزارة الداخلية البريطانية أن أنشطة المنظمة، ولا سيما الهجوم الذي استهدف شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيط سيستمز" عام 2024، تسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات وترقى إلى مستوى الأعمال الإرهابية، ما يبرر قرار الحظر.

في المقابل، أثار القرار انتقادات من منظمات مدافعة عن الحريات المدنية وشخصيات بارزة، بينها الروائية الأيرلندية سالي روني، التي أثارت خططها للتبرع بعائدات حقوق مؤلفاتها للمنظمة إشكالات قانونية تتعلق ببيع كتبها في بريطانيا.

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، اعتقلت السلطات البريطانية أكثر من 3600 شخص على خلفية دعم "فلسطين أكشن"، بين تموز 2025 وحزيران 2026، وهو عدد يعادل أكثر من ثلث إجمالي الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب في البلاد منذ هجمات 11 أيلول 2001.

وارتفع العدد إلى أكثر من 4000 معتقل، بعد توقيف أكثر من 300 شخص خلال احتجاج أمام السفارة الأميركية في لندن نهاية الأسبوع الماضي، ونحو 24 آخرين أمام المحكمة العليا الأربعاء. وقد تتأثر الملاحقات القضائية الناتجة عن هذه الاعتقالات في حال إلغاء قرار الحظر.

وتأسست منظمة "فلسطين أكشن" عام 2020، ونفذت مئات التحركات الاحتجاجية، شملت تعطيل العمل في منشآت واقتحام مبانٍ وكتابة شعارات على الجدران وتحطيم نوافذ منشآت تجارية تقول إنها مرتبطة بتزويد إسرائيل بالأسلحة.

وأكد محامو عموري أن التقييمات الحكومية، عند اتخاذ قرار الحظر، خلصت إلى أن ثلاث عمليات فقط من أصل 385 نفذتها المنظمة خلال خمس سنوات تستوفي التعريف القانوني للإرهاب.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في مرحلة سابقة بعدم قانونية الحظر، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم في حزيران الماضي، رافضةً المقارنة بين أنشطة المنظمة والحركات التاريخية المطالبة بحق المرأة في التصويت.

وفي سياق متصل، صنّفت الولايات المتحدة منظمة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية في آب الماضي، فيما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النشطاء الذين استهدفوا منتجعه للغولف في "تيرنبيري" بإسكتلندا العام الماضي بأنهم "إرهابيون".
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