تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. تهجير عائلات واعتقال 45 فلسطينياً

Lebanon 24
04-11-2026 | 11:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. تهجير عائلات واعتقال 45 فلسطينياً
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. تهجير عائلات واعتقال 45 فلسطينياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واصلت القوات الإسرائيلية، عمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أجبرت 25 عائلة فلسطينية على مغادرة منازلها في طولكرم، واعتقلت 45 فلسطينياً على الأقل، بينهم نساء وصحفيون.
Advertisement

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة قرب مخيم طولكرم، وأجبرت العائلات على إخلاء منازلها، قبل تحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

وفي السياق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات طالت خمس نساء وصحفيين اثنين، وتركزت في نابلس والخليل، وامتدت إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.

وفي القدس، هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان، فيما هدمت القوات الإسرائيلية منزلاً مأهولاً في بلدة تقوع قرب بيت لحم، ومنشآت سكنية وزراعية في الأغوار الشمالية.

من جهتها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية صنّفت 2536 دونماً من أراضي قرى شمال غربي رام الله باعتبارها "أملاك حكومة"، محذّرة من أن الخطوة تهدف إلى توسيع الترابط بين المستوطنات الإسرائيلية وزيادة الضغوط على القرى الفلسطينية.
مواضيع ذات صلة
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 70 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ أمس حتى فجر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية وتعتقل عددا من الفلسطينيين
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الفلسطينية: تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية يستدعي تدخلا دوليا عاجلا
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 فلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

الضفة الغربية

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

المستوطنات

إسرائيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:33 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-04
Lebanon24
16:54 | 2026-11-04
Lebanon24
16:50 | 2026-11-04
Lebanon24
16:19 | 2026-11-04
Lebanon24
15:24 | 2026-11-04
Lebanon24
15:20 | 2026-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24