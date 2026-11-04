تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. تهجير عائلات واعتقال 45 فلسطينياً

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واصلت القوات ، عمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنازل في مناطق متفرقة من ، حيث أجبرت 25 عائلة فلسطينية على مغادرة منازلها في طولكرم، واعتقلت 45 فلسطينياً على الأقل، بينهم نساء وصحفيون.وأفادت "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة قرب مخيم طولكرم، وأجبرت العائلات على إخلاء منازلها، قبل تحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.وفي السياق، أعلن نادي الفلسطيني أن حملة الاعتقالات طالت خمس نساء وصحفيين اثنين، وتركزت في نابلس والخليل، وامتدت إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.وفي ، هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان، فيما هدمت القوات الإسرائيلية منزلاً مأهولاً في بلدة تقوع قرب بيت لحم، ومنشآت سكنية وزراعية في الأغوار الشمالية.من جهتها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية صنّفت 2536 دونماً من أراضي قرى شمال غربي رام الله باعتبارها "أملاك حكومة"، محذّرة من أن الخطوة تهدف إلى توسيع الترابط بين الإسرائيلية وزيادة الضغوط على القرى الفلسطينية.