بعد فوز الديمقراطيين.. هل يستمر التقارب مع دمشق؟

Advertisement

أثار فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وسيطرته على مجلسَي النواب والشيوخ، تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين ودمشق، ولا سيما بعد التقارب الذي شهدته خلال إدارة الرئيس ، والذي تُوّج برفع الأميركية عن .ويرى خبراء أن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين قد يفرض رقابة أكبر على السياسة الخارجية الأميركية، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع واشنطن عن مسار الانفتاح على دمشق.وفي هذا السياق، أكد عضو اللوبي السوري الأميركي سامر الصفدي أن لا يزال يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية، معتبراً أن رفع العقوبات عن سوريا بات مساراً يصعب التراجع عنه، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي.، رأى عضو مجلس إدارة المنتدى السوري ياسر تبارة أن التحدي الأساسي أمام دمشق يتمثل في تحويل علاقاتها مع واشنطن من تفاهمات مرتبطة بأشخاص إلى شراكة مؤسساتية قائمة على المصالح المشتركة.وأوضح أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم صلاحيات أوسع في الرقابة وفتح التحقيقات واستدعاء المسؤولين، ما قد يضع المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك أمام مزيد من المساءلة.وأشار تبارة إلى وجود أرضية مشتركة بين الحزبين والديمقراطي بشأن سوريا، مستشهداً بمواقف السيناتورة الديمقراطية جين شاهين الداعمة لرفع العقوبات وإعادة دمج سوريا اقتصادياً، مع التشديد على الشمول السياسي وحماية المكونات.ورغم احتمال اختلاف أولويات الديمقراطيين في ملفات حقوق الإنسان والحوكمة والعلاقة مع ، يرى مراقبون أن المصالح الأميركية الأساسية، وفي مقدمتها الاستقرار الإقليمي والحد من نفوذ وروسيا، ستبقى حاضرة في سياسة واشنطن تجاه دمشق.ويأتي ذلك بعدما حقق الديمقراطيون أغلبية في مجلسَي الكونغرس، ما يمنحهم قدرة أكبر على التأثير في الأجندة التشريعية لإدارة ترامب خلال العامين المتبقيين من ولايته.