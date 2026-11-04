الحريديم يربكون حسابات نتنياهو.. من سيشكّل الحكومة الإسرائيلية؟

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تتعقد المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل مساعي معسكر التغيير بقيادة لاستمالة الأحزاب المتشددة "الحريديم"، مقابل تحركات لرئيس الوزراء للحفاظ على تحالفاته التقليدية.ويسعى معسكر آيزنكوت إلى التوصل لتفاهمات مع تحالف "يهدوت هتوراه" بشأن قانون تجنيد الحريديم في الجيش، فيما يحاول إبقاء التحالف ضمن معسكر اليمين ومنع انتقاله إلى خصومه السياسيين.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بدء الرئيس هرتسوغ مشاوراته لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة، بعدما صادقت لجنة الانتخابات المركزية على نتائج انتخابات .ووفق المعطيات، يحظى آيزنكوت بتوصيات 48 نائباً مقابل 46 لنتنياهو، فيما لم يحسم تحالف "يهدوت هتوراه"، الذي يمتلك 7 مقاعد، موقفه بعد. وقد ترتفع توصيات آيزنكوت إلى 67 نائباً في حال حصوله على دعم الأحزاب العربية التي تملك 19 مقعداً.لكن العقبة الأساسية تتمثل في رفض بعض أحزاب معسكر التغيير إشراك الأحزاب العربية في الحكومة أو الاعتماد على دعمها، ما يزيد تعقيدات تشكيل الائتلاف المقبل.ويبقى موقف الأحزاب الحريدية عاملاً حاسماً في تحديد هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط استمرار التنافس بين المعسكرين لتأمين أغلبية 61 نائباً في الكنيست.