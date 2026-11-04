عقوبات أميركية جديدة.. من الهند إلى تركيا والهدف إيران

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات في الهند وتركيا، تتهمهم بمساعدة الالتفاف على الدولية، في إطار حملة لتضييق الخناق على مصادر تمويل .وأوضحت الوزارة أن العقوبات استهدفت شبكة يديرها رجل الأعمال المقيم في الهند سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي ، إلى جانب شخصين آخرين وتسع كيانات مرتبطة بهما، متهمةً الشبكة بتوفير أعلام بحرية وشهادات مزورة لسفن خاضعة للعقوبات تنقل ، بما فيها سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني وجهات حليفة له.كما شملت العقوبات شركة "فوغو للخدمات الأرضية" في ، على خلفية تقديمها خدمات لشركات طيران إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية.وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تقدم الدعم لإيران، سواء عبر البر أو البحر أو الجو.وتندرج الإجراءات ضمن عملية "النبذ الاقتصادي" التي أطلقتها إدارة الرئيس ، بهدف تقليص عائدات النفط الإيراني وتعطيل الشبكات المستخدمة للالتفاف على العقوبات.وتشمل التدابير تجميد أصول الجهات المستهدفة الواقعة ضمن الاختصاص الأميركي، وحظر التعاملات معها وفق القوانين المعمول بها، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران.