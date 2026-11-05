تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تشوّش على "GPS"... فهل تعطل توقيت مؤسساتها؟

Lebanon 24
05-11-2026 | 03:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إسرائيل تشوّش على GPS... فهل تعطل توقيت مؤسساتها؟
إسرائيل تشوّش على GPS... فهل تعطل توقيت مؤسساتها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تقتصر تداعيات التشويش الإسرائيلي على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على إرباك الملاحة وتغيير المواقع التي تظهر على الهواتف، بل قد تمتد إلى تهديد أنظمة التوقيت التي تعتمد عليها قطاعات حيوية في إسرائيل، من الاتصالات والكهرباء إلى المصارف والمستشفيات.
Advertisement

وبحسب مقال نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" للفيزيائي نيشانت ساهديف، فإن إسرائيل تستخدم التشويش على إشارات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية لتصعيب استفادة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية والأنظمة المعادية من هذه الإشارات. غير أن هذه الإجراءات الدفاعية تطرح مشكلة أقل وضوحاً، تتمثل في أن نظام GPS لا يحدد المواقع فحسب، بل يوفر أيضاً مرجعاً دقيقاً للتوقيت.

فكل قمر اصطناعي يرسل إشارة تتضمن موقعه واللحظة الدقيقة التي أرسلها فيها، ويحسب جهاز الاستقبال المسافة استناداً إلى الوقت الذي تستغرقه الإشارة للوصول إليه. وبذلك، لا تقتصر وظيفة النظام على تحديد الموقع، بل تشكل دقة التوقيت إحدى أهم خدماته.

وتعتمد قطاعات اقتصادية وتقنية واسعة على هذا التوقيت. فأبراج الاتصالات تحتاج إلى توافق ساعاتها بفارق لا يتجاوز جزءاً من مليون من الثانية حتى تتمكن من نقل المكالمات بينها، فيما يستخدم مشغّل شبكة الكهرباء الإسرائيلية "نوغا" التوقيت لمقارنة مراحل التيار الكهربائي في محطات فرعية متباعدة. كذلك، تعتمد المعاملات المصرفية وسجلات الأنظمة الأمنية على الطوابع الزمنية لترتيب العمليات وتوثيقها.

ويحذّر الكاتب من أن التشويش الذي يهدف إلى حماية المجال الجوي الإسرائيلي قد يضعف في الوقت نفسه المرجع الزمني الذي تعتمد عليه المستشفيات ومحطات الكهرباء وأنظمة الدفع.

التشويش ليس الخطر الوحيد

ويوضح المقال أن أجهزة الاستقبال تستطيع التعامل مع انقطاع إشارات الأقمار الاصطناعية لفترة محدودة، عبر الانتقال إلى مذبذب داخلي يحافظ على التوقيت، وهي آلية تُعرف باسم "Holdover"، وتسمح باستمرار العمل إلى حين عودة الإشارة.

لكن المشكلة الأكثر خطورة تظهر في حالة انتحال الإشارات (Spoofing)، إذ يمكن إرسال إشارات زائفة تجعل جهاز الاستقبال يعتقد أنه يتلقى بيانات صحيحة، فيضبط ساعته وفق توقيت خاطئ من دون أن يدرك وجود خلل. وفي هذه الحالة، لا ينتقل الجهاز إلى الاعتماد على ساعته الداخلية، لأنه لا يعلم أصلاً أنه تعرض للتضليل.

ويستشهد الكاتب بتجربة أجراها باحثون في النرويج العام الماضي، حيث تمكنوا من إزاحة توقيت أحد أجهزة الاستقبال بمقدار ميلي ثانية كاملة عن الوقت الحقيقي، بينما كان الجهاز يعلن أن دقته أفضل من 50 نانوثانية. ويعادل هذا الخطأ 20 ألف ضعف مستوى الدقة المعلن، كما أن الميلي ثانية تتجاوز بنحو 700 مرة هامش التفاوت الذي صُممت شبكات الاتصالات المحمولة لتحمله.

ويشير المقال إلى أن الخطر لا يتمثل بالضرورة في انقطاع الأنظمة أو ظهور عطل واضح، بل في استمرارها بالعمل فيما تسجل توقيتات خاطئة، من دون أن تظهر مؤشرات الإنذار المعتادة.

سابقة كادت تعطل أنظمة بريطانية

ويستعيد الكاتب حادثة وقعت في كانون الثاني 2016، عندما أدى خلل في تحميل تحديث برمجي خلال إخراج أحد أقمار GPS القديمة من الخدمة إلى انحراف التوقيت الذي بثته 15 قمراً اصطناعياً بمقدار 13 ميكروثانية.

واستمرت الأعطال يومين، وتسببت في توقف البث الإذاعي الرقمي في بريطانيا وإلغاء أوامر في أنظمة التداول. كما اعتقد مختبر القياسات الوطني الأميركي في البداية أن الخلل أصاب ساعته الخاصة، قبل أن يتضح أن المشكلة مصدرها إشارات الأقمار الاصطناعية.

ويرى الكاتب أن ما حدث آنذاك بصورة عرضية يطرح تساؤلات أكبر بالنسبة إلى إسرائيل، حيث يستمر التشويش بصورة متعمدة منذ أشهر، وتشتد حدته خلال فترات الهجمات، وهي الأوقات التي تحتاج فيها شبكات الاتصالات إلى نقل إنذارات قيادة الجبهة الداخلية، وتعمل فيها شبكة الكهرباء تحت ضغط، فيما تحاول الجهات المختصة التمييز بين الحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية.

إسرائيل تملك ساعة ذرية... لكنها لا تستخدمها

ويكشف المقال أن إسرائيل لا تفتقر إلى مرجع زمني وطني مستقل، إذ ينص قانون تحديد الوقت لعام 1992 على أن التوقيت الرسمي الإسرائيلي هو UTC(INPL)، ويُنتج في المختبر الوطني للفيزياء بالاعتماد على ساعات ذرية من السيزيوم.

لكن المشكلة، بحسب الكاتب، تكمن في أن توزيع التوقيت داخل إسرائيل يتم عبر شركات الاتصالات، التي تُعاير معاييرها وفق المرجع الوطني مرة واحدة سنوياً، وفقاً للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

ويعتبر أن المعايرة السنوية لا تشكل بديلاً عن مصدر توقيت مستمر، لافتاً إلى أن شبكة الكهرباء والمصارف وشركات الاتصالات لا تزال تعتمد على أجهزة استقبال GPS، بدلاً من استخدام الساعة الوطنية بصورة مباشرة.

ويربط الكاتب هذه الفجوة بتوزع الصلاحيات بين المؤسسات الرسمية، إذ يتبع المختبر الوطني للفيزياء وزارة الاقتصاد، فيما تقع الجهات القادرة على فرض استخدام التوقيت الوطني، ومنها وزارة الاتصالات وبنك إسرائيل ومديرية الأمن السيبراني الوطنية، ضمن مؤسسات أخرى، لم تفرض حتى الآن إلزامية الاعتماد عليه.

الألياف الضوئية بدلاً من الأقمار الاصطناعية

ويقترح الكاتب معالجة المشكلة عبر توزيع التوقيت الوطني UTC(INPL) بواسطة الألياف الضوئية، مع قياس زمن انتقال الإشارة وتصحيحه، معتبراً أن هذه الطريقة قادرة على توفير دقة تتفوق على التوقيت المستمد من الأقمار الاصطناعية ضمن مساحة إسرائيل، كما أنها لا تتعرض للتشويش القادم من الفضاء.

ويدعو كذلك إلى إلزام شبكة الكهرباء والمصارف وشركات الاتصالات باستخدام مصدرين مستقلين للتوقيت، أحدهما أرضي، مع مقارنة البيانات بينهما بصورة مستمرة، بما يسمح باكتشاف أي انحراف متعمد أو غير مقصود في التوقيت.

ويختم الكاتب بالإشارة إلى أن إسرائيل تمتلك بالفعل ساعة وطنية دقيقة، كما تطور أنظمة اعتراض ورادارات وتقنيات تشفير، معتبراً أن المطلوب هو ربط مؤسسات الدولة بهذا المرجع الزمني، بدلاً من استمرار الاعتماد على إشارات GPS التي قد تتحول، بفعل إجراءات التشويش الدفاعية نفسها، إلى نقطة ضعف في البنية التحتية.
مواضيع ذات صلة
"التحكّم المروريّ": تعطّل شاحنة على طريق ضهر البيدر سبّبت بازدحام مروري في المحلة
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة ضهر الوحش صعودا
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": تعطل مركبة على اوتوستراد جل الديب المسلك الغربي سبب بازدحام مروري
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: عملية "المنبوذ الاقتصادي" تعطل قطاع الطيران الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 12:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

الإيراني

بريطانيا

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-11-05
Lebanon24
04:43 | 2026-11-05
Lebanon24
04:27 | 2026-11-05
Lebanon24
04:23 | 2026-11-05
Lebanon24
04:08 | 2026-11-05
Lebanon24
04:02 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24