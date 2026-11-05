زيلينسكي يراهن على الديمقراطيين.. هل يتغيّر موقف واشنطن؟

يعوّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على المكاسب التي حققها الحزب الديمقراطي
في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، أملاً في تعزيز الدعم العسكري والمالي لبلاده، في ظل استمرار الحرب مع روسيا
والتحديات التي تواجه كييف على الجبهتين العسكرية والدبلوماسية.
وتنظر القيادة الأوكرانية
إلى نتائج الانتخابات باعتبارها فرصة لإعادة تنشيط دور الكونغرس في ملف المساعدات الأميركية، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن حجم الدعم المقدم لكييف ومستقبله في عهد الرئيس دونالد ترامب
.
ويأمل زيلينسكي أن تسهم موازين القوى الجديدة داخل الكونغرس في توفير دعم أكبر لأوكرانيا، ولا سيما في ما يتعلق بإمدادات الأسلحة وتعزيز قدراتها الدفاعية، إلى جانب استمرار المساعدات الاقتصادية.
ومع ذلك، يبقى مستقبل الدعم الأميركي مرتبطاً بالتفاهمات بين الكونغرس والبيت الأبيض، إذ لا تعني المكاسب الديمقراطية
بالضرورة تغييراً فورياً في سياسة واشنطن
تجاه الحرب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه كييف إلى ضمان استمرار المساندة الغربية، وسط مخاوف من انعكاس التحولات السياسية الأميركية على مسار الحرب وأي مفاوضات محتملة مع موسكو
.