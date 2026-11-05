"يوم القيامة"... هل يشهد 13 تشرين الثاني 2026 نهاية العالم؟

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ذكر موقع " " الإماراتيّ، أنّه تمّ تحديد تاريخ 13 تشرين الثاني 2026، لنهاية العالم.ومما أكسب الشائعة قيمة إضافية عالميّاً، مصادفة 13 تشرين الثاني مع يوم الجمعة، حيث يرتبط كل من الرقم واليوم في الثقافة الغربية بالتشاؤم والخرافات.أما في العالم العربي فقد أشعلت قصاصة ورقية من صحيفة قديمة الشائعة، بعد تداولها بكثافة في الأيام الماضية مع عنوانها العريض الذي يُحدّد يوم نهاية العالم.وتعود الشائعة في الأساس إلى دراسة علمية نشرها 3 باحثين من جامعة "إلينوي" الأميركية في مجلة "ساينس" عام 1960 بعنوان "يوم : الجمعة 13 تشرين الثاني 2026".واستندت تلك الدراسة إلى تحليل لمسار النمو السكاني على مدى ألفي عام، حيث خلصت إلى أن وتيرة التزايد المتسارعة ستبلغ "اللانهاية " واكتظاظًا يقود إلى فناء البشرية.وأغفلت الدراسة متغيرات مهمة، أبرزها تراجع معدلات المواليد، وارتفاع مستوى التعليم، وزيادة مشاركة سوق العمل، فضلًا عن التحولات الاجتماعية، ليسقط توقع نهاية العالم مع وصول عدد البشر لأكثر من 8 مليارات نسمة البعيد عن توقعات الاكتظاظ المزعومة. (ارم نيوز)