ملك الأردن: لن نتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف

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أكد العاهل الملك عبدالله الثاني، الخميس، أن لن يتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يسمح لأي جهة بتهديد أمن أو إيذاء مواطنيها.جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الملك مع الرئيس الكازاخستاني جومارت توكاييف في العاصمة أستانا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية.وأكد الملك عبد الله الثاني توافق الأردن وكازاخستان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار، مشددا على أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بمواصلة اعتداءاتها في وغزة والضفة الغربية، أو محاولاتها انتهاك سيادة .ودعا إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء التصعيد في المنطقة، مؤكدا استمرار الأردن في العمل مع شركائه، ومن بينهم كازاخستان، لتحقيق ذلك.من جانبه، قال الرئيس الكازاخستاني إن الأردن شريك موثوق لبلاده في المنطقة العربية، مشيرا إلى تطابق وجهات نظر البلدين إزاء العديد من الإقليمية والدولية. (سكاي نيوز عربية)