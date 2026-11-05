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عربي-دولي

ملك الأردن: لن نتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف

Lebanon 24
05-11-2026 | 10:26
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، أن الأردن لن يتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يسمح لأي جهة بتهديد أمن المملكة أو إيذاء مواطنيها.
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جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الملك مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في العاصمة أستانا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية.

وأكد الملك عبد الله الثاني توافق الأردن وكازاخستان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار، مشددا على أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بمواصلة اعتداءاتها في القدس وغزة والضفة الغربية، أو محاولاتها انتهاك سيادة الدول العربية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء التصعيد في المنطقة، مؤكدا استمرار الأردن في العمل مع شركائه، ومن بينهم كازاخستان، لتحقيق ذلك.

من جانبه، قال الرئيس الكازاخستاني إن الأردن شريك موثوق لبلاده في المنطقة العربية، مشيرا إلى تطابق وجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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