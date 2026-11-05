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عربي-دولي

بمقذوفين.. استهداف ناقلة نفط قبالة قطر

Lebanon 24
05-11-2026 | 11:40
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أعلن الجيش البريطاني، الخميس، أن ناقلة نفط تعرضت للاستهداف بمقذوفين قبالة سواحل قطر في الخليج العربي، الأربعاء، مشيرا إلى أن حالة أفراد الطاقم لم تتأكد بعد، كما لم يتسن معرفة طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة.
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وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، إن الهجوم وقع شمال مدينة الشمال القطرية.

ولم يكشف المركز عن اسم الناقلة المستهدفة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكانت المنظمة قد أفادت الشهر الماضي بأنها تواجه صعوبات في تحديد العدد الحقيقي للهجمات والإبلاغ عنه بدقة، بسبب إحجام معظم السفن عن الإبلاغ عن الحوادث التي تتعرض لها.

وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس، بأن النيران اندلعت في ناقلتي نفط وقارب قطر بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، دون أن يقدم التقرير أي تفاصيل بشأن وقوع ضحايا أو العلم الذي ترفعه السفينتان.
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