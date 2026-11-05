بمقذوفين.. استهداف ناقلة نفط قبالة قطر

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أعلن الجيش ، الخميس، أن ناقلة نفط تعرضت للاستهداف بمقذوفين قبالة سواحل قطر في ، الأربعاء، مشيرا إلى أن حالة أفراد الطاقم لم تتأكد بعد، كما لم يتسن معرفة طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة.وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، إن الهجوم وقع شمال مدينة .ولم يكشف المركز عن اسم الناقلة المستهدفة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.وكانت المنظمة قد أفادت الشهر الماضي بأنها تواجه صعوبات في تحديد العدد الحقيقي للهجمات والإبلاغ عنه بدقة، بسبب إحجام معظم السفن عن الإبلاغ عن الحوادث التي تتعرض لها.وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الرسمي الخميس، بأن النيران اندلعت في ناقلتي نفط وقارب قطر بعد اصطدامهما بألغام بحرية في ، دون أن يقدم التقرير أي تفاصيل بشأن وقوع ضحايا أو الذي ترفعه السفينتان.