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عربي-دولي

بسبب فضيحة مصرفية.. استقالة رئيس الباراغواي

Lebanon 24
05-11-2026 | 14:13
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أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينيا استقالته اليوم ، بعدما تولت السلطات أمر مصرف على صلة به، ما أدى إلى حرمان ملايين الأشخاص من الوصول إلى أموالهم، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وشهدت الباراغواي موجة احتجاجات بعدما استحوذ المصرف المركزي على "بنك أوينو"، عازيا هذا الاجراء الى وجود عجز حاد في رأس ماله.

وتقدم نواب معارضون بطلب لتنحية بينيا على خلفية هذه الأزمة، متهمين إياه بسوء التصرف ووجود تضارب في المصالح.

وقال بنينا في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة "إكس" وأعلن فيه استقالته: "أود أن أعتذر من الشعب إذا كنت قصرت في أي مرحلة. لم تكن لدي البتة نية خيانة الثقة التي منحتموني إياها".

وأضاف أن أولويته تتمثل في "طمأنة مواطني باراغواي الذين وضعوا مدخراتهم في نظامنا المالي".

وكان لبينيا أسهم في مجموعة تسيطرعلى "بنك أوينو"، لكنه باعها العام الماضي.

وستنتقل الرئاسة الآن إلى نائب الرئيس بيدرو أليانا.
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