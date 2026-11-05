مباحثات سرية لترحيل إيرانيين محتجزين في أميركا.. هذا ما كشفته وثائق سرية

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بينت وثائق قضائية رفعت السرية عنها، أن الأميركي أجرت مباحثات سرية مع بشأن ترحيل مواطنين إيرانيين محتجزين في ، في وقت يستمر البلدان بحالة الحرب.وكشفت الوثائق أن الإدارة أعلنت في منتصف تشرين الأول أنها ما زالت تعتزم ترحيل الإيرانيين عبر دولة ثالثة لم يُكشف عن هويتها، دون أن يتضح الموعد الذي تعتزم فيه تنفيذ عمليات الترحيل.وذكر صندوق الدفاع القانوني الأميركي-الإيراني، الخميس، أن المحتجزين الإيرانيين تلقوا اتصالات خلال الأسبوع الماضي من قسم المصالح ، وهو مكتب تمثيلي يعمل من داخل السفارة الباكستانية في ويتولى الشؤون القنصلية، أبلغهم خلالها بوجود رحلة ترحيل مرتقبة إلى إيران عبر باكستان.كما أفادت المنظمة بأن مسؤولين في الداخلي أبلغوا بعض المحتجزين بموعد الرحلة.ووفقا لياسمين شوبين، المديرة التنفيذية للمنظمة، حاول أحد المحتجزين الانتحار فور علمه باحتمال إعادته إلى إيران.وكان هذا الشخص واحدا من اثنين نُقلا لاحقا عبر حدود الولايات إلى مركز احتجاز، وهو الإجراء الذي يُتخذ عادة قبل وقت قصير من الترحيل.وأكدت المجموعة القانونية أن أيا من المحتجزين الذين جرى التواصل معهم لم يتلق معلومات مكتوبة من سلطات الهجرة.