تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مباحثات سرية لترحيل إيرانيين محتجزين في أميركا.. هذا ما كشفته وثائق سرية

Lebanon 24
05-11-2026 | 23:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مباحثات سرية لترحيل إيرانيين محتجزين في أميركا.. هذا ما كشفته وثائق سرية
مباحثات سرية لترحيل إيرانيين محتجزين في أميركا.. هذا ما كشفته وثائق سرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بينت وثائق قضائية رفعت السرية عنها، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرت مباحثات سرية مع إيران بشأن ترحيل مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة، في وقت يستمر البلدان بحالة الحرب.
Advertisement

وكشفت الوثائق أن الإدارة أعلنت في منتصف تشرين الأول أنها ما زالت تعتزم ترحيل الإيرانيين عبر دولة ثالثة لم يُكشف عن هويتها، دون أن يتضح الموعد الذي تعتزم فيه تنفيذ عمليات الترحيل.

وذكر صندوق الدفاع القانوني الأميركي-الإيراني، الخميس، أن المحتجزين الإيرانيين تلقوا اتصالات خلال الأسبوع الماضي من قسم المصالح الإيرانية، وهو مكتب تمثيلي يعمل من داخل السفارة الباكستانية في واشنطن ويتولى الشؤون القنصلية، أبلغهم خلالها بوجود رحلة ترحيل مرتقبة إلى إيران عبر باكستان.

كما أفادت المنظمة بأن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي أبلغوا بعض المحتجزين بموعد الرحلة.

ووفقا لياسمين شوبين، المديرة التنفيذية للمنظمة، حاول أحد المحتجزين الانتحار فور علمه باحتمال إعادته إلى إيران.

وكان هذا الشخص واحدا من اثنين نُقلا لاحقا عبر حدود الولايات إلى مركز احتجاز، وهو الإجراء الذي يُتخذ عادة قبل وقت قصير من الترحيل.

وأكدت المجموعة القانونية أن أيا من المحتجزين الذين جرى التواصل معهم لم يتلق معلومات مكتوبة من سلطات الهجرة.
مواضيع ذات صلة
وثائق سرية تكشف ما يجري بين إيران وميانمار.. شحنات مشبوهة ووقود للموت
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وثيقة سرية تكشف التحضيرات.. هل تقترب أميركا من كوبا؟
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تحقيق لرويترز: شبكة إيرانية سرية من 5000 كيان للتحايل على العقوبات والحصار
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مَنْ أنقذ الإيرانيين من "علي الطاهر" قبل تدميره؟ رواية اسرائيلية عن صفقة سرية
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

وزارة الأمن

دارة الرئيس

الإيرانية

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:09 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:57 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:27 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:16 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:09 | 2026-11-06
Lebanon24
23:57 | 2026-11-05
Lebanon24
23:44 | 2026-11-05
Lebanon24
23:27 | 2026-11-05
Lebanon24
23:16 | 2026-11-05
Lebanon24
23:16 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24