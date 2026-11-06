"التحالف العربي" يعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران

أعلن لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه نجران جنوب غربي .

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن ، في بيان عبر منصة "إكس"، إن شظايا سقطت جراء الاعتراض، وإن العمل جارٍ لحصر الأضرار.

وأعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في نجران، بعدما أطلق إنذارات في أنحاء المنطقة ودعا السكان إلى اتباع تعليماته وتجنّب التجمهر والتصوير. ولم يصدر عن التابعة للحوثيين أي بيان بشأن الحادثة.