الذكاء الاصطناعي... هل بات أبرز الوسائل لشنّ الهجمات السيبرانيّة؟

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برزت تحذيرات من تصاعد المخاطر السيبرانية التي تواجه الشركات والمؤسسات حول العالم، مع توظيف تقنيات لتسريع الهجمات الإلكترونية وتوسيع نطاقها، بما يمنحهم أفضلية متزايدة على فرق الأمن والدفاع السيبراني.وقالت صحيفة " "، إن التحذيرات التي أطلقها خبراء الأمن السيبراني على مدى سنوات، بشأن اختلال ميزان المواجهة بين المهاجمين والمدافعين، بدأت تتحول إلى واقع، في ظل تزايد قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الثغرات الأمنية، واستغلالها بوتيرة أسرع.وتشهد الأوساط الاستثمارية والمالية العالمية حالة من التأهب القصوى، اليوم الجمعة، ترقباً للإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية المفصلية، والتي يأتي الإفصاح عنها في وقت حساس للغاية يمرّ به الاقتصاد الأميركي، حيث يُعاد رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.وأشارت إلى أن شرين الأول الماضي شهد موجة من الثغرات والهجمات الإلكترونية المتزامنة، أُطلق عليها وصف "تشرين الاول الأسود"، بعدما تسببت في ضغط كبير على فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية. وشملت التطورات اكتشاف ثغرتين أمنيتين خطيرتين في لغة البرمجة "PHP"، المستخدمة في تشغيل أكثر من ثلثي المواقع الإلكترونية حول العالم.وامتدت التهديدات إلى قطاعات حيوية. ففي ، رصدت السلطات عشرات الهجمات التي استعان منفذوها بأدوات الذكاء الاصطناعي لاستهداف شركات، الأمر الذي دفع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات طارئة، والتعهد بتحديد المسؤولين عنها.وفي ، استخدم قراصنة خلال الصيف أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد أنظمة التحكم الصناعي المعرضة للاختراق، واستهداف مرافق المياه في أكثر من 12 ولاية.