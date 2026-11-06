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عربي-دولي

فيديو مُؤثّر... مسن تركيّ تُوفي في المطار خلال إستعداده للسفر إلى مكة المكرمة

Lebanon 24
06-11-2026 | 09:44
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فيديو مُؤثّر... مسن تركيّ تُوفي في المطار خلال إستعداده للسفر إلى مكة المكرمة
فيديو مُؤثّر... مسن تركيّ تُوفي في المطار خلال إستعداده للسفر إلى مكة المكرمة photos 0
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توفي المسن التركي عبدالله أوزكان في مطار مدينة قونية، خلال استعداده للسفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وكان أوزكان يردد الدعاء أمام مجموعة من مواطنيه، وقد ارتدى الجميع ملابس الإحرام البيضاء، عندما سقط أرضاً.

وقالت تقارير إنّ المسن تعرض لنوبة قلبية خلال ترديد الدعاء، توفي على إثرها رغم محاولات إسعافه. (ارم نيوز)
 
 
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