فيديو مُؤثّر... مسن تركيّ تُوفي في المطار خلال إستعداده للسفر إلى مكة المكرمة

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
Konya’dan umre ibadeti için kutsal topraklara gitmeye hazırlanan Abdullah Özkan, Konya Havalimanı’nda ihramlı şekilde dua yaptığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. https://t.co/SS1rrgfumN— 23 DERECE (@yirmiucderece) November 6, 2026
Konya’dan umre ibadeti için kutsal topraklara gitmeye hazırlanan Abdullah Özkan, Konya Havalimanı’nda ihramlı şekilde dua yaptığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. https://t.co/SS1rrgfumN