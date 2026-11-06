ميغان ماركل تبكي بسبب الإتّهامات التي تُلاحق والدها... صديقتها تكشف ما تمرّ به

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سجل دوق ساسكس الأمير هاري، حضوراً مفاجئاً في العاصمة ، في أول ظهور علني له داخل المتحدة، بعد الاتهامات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال الموجهة لوالد زوجته توماس .وألقى هاري كلمة رئيسية بصفته مؤسس منظمة "Travalyst" غير الربحية المعنية بالسياحة المستدامة منذ عام 2019، وذلك خلال حفل جوائز "Wanderlust Travel Media" الذي عقد في الكلية البحرية الملكية القديمة، وقال: "أسست "Travalyst" لأنني أؤمن بعمق بالسفر بوصفه قوة للخير".أما بشأن ، فنقلت مجلة "هالو" عن صديقة مقربة منها قولها، إنّها تعيش حالة نفسية قاسية، وقال: "ميغان متألمة جداً وتواصل النظر إلى طفلتها ليلي والبكاء حسرة على الضحايا المفترضين".وأشارت إلى أنها قررت سلفاً الابتعاد عن حفاظاً على صحتها النفسية، لكنها تلقت سيلاً من رسائل الدعم والمواساة من أصدقاء في ومختلف الدول وسط صدمة عاطفية بالغة. (ارم نيوز)