تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ميغان ماركل تبكي بسبب الإتّهامات التي تُلاحق والدها... صديقتها تكشف ما تمرّ به

Lebanon 24
06-11-2026 | 10:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ميغان ماركل تبكي بسبب الإتّهامات التي تُلاحق والدها... صديقتها تكشف ما تمرّ به
ميغان ماركل تبكي بسبب الإتّهامات التي تُلاحق والدها... صديقتها تكشف ما تمرّ به photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجل دوق ساسكس الأمير هاري، حضوراً مفاجئاً في العاصمة البريطانية لندن، في أول ظهور علني له داخل المملكة المتحدة، بعد الاتهامات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال الموجهة لوالد زوجته توماس ماركل.
Advertisement

وألقى هاري كلمة رئيسية بصفته مؤسس منظمة "Travalyst" غير الربحية المعنية بالسياحة المستدامة منذ عام 2019، وذلك خلال حفل جوائز "Wanderlust Travel Media" الذي عقد في الكلية البحرية الملكية القديمة، وقال: "أسست "Travalyst" لأنني أؤمن بعمق بالسفر بوصفه قوة للخير". 

أما بشأن ميغان، فنقلت مجلة "هالو" عن صديقة مقربة منها قولها، إنّها تعيش حالة نفسية قاسية، وقال: "ميغان متألمة جداً وتواصل النظر إلى طفلتها ليلي والبكاء حسرة على الضحايا المفترضين".

وأشارت إلى أنها قررت سلفاً الابتعاد عن وسائل الإعلام حفاظاً على صحتها النفسية، لكنها تلقت سيلاً من رسائل الدعم والمواساة من أصدقاء في بريطانيا ومختلف الدول وسط صدمة عاطفية بالغة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
كيف علّقت ميغان ماركل على الإتّهامات التي تُواجه والدها؟
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 18:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيخة تُلاحق والد ميغان ماركل... ماذا أبلغ شقيقها الشرطة؟
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 18:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب تسريب رقمها.. أزمة أمنية جديدة تلاحق ميغان ماركل
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 18:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تُواجه ميغان ماركل أزمة والدها؟
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 18:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

المرأة

وسائل الإعلام

ميغان ماركل

البريطانية

البريطاني

ارم نيوز

بريطانيا

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:35 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:09 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-11-06
Lebanon24
10:51 | 2026-11-06
Lebanon24
10:35 | 2026-11-06
Lebanon24
10:20 | 2026-11-06
Lebanon24
10:09 | 2026-11-06
Lebanon24
09:50 | 2026-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24