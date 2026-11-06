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عربي-دولي

33 قتيلاً بهجوم مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش شرق الكونغو

Lebanon 24
06-11-2026 | 11:14
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33 قتيلاً بهجوم مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش شرق الكونغو
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قُتل 33 شخصاً على الأقل في هجوم شنه مسلحون من جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" المرتبطة بتنظيم داعش، على قرية في منطقة كانتين بإقليم شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال الليلة الماضية.

وقال جاستن بالوكو، رئيس مجموعة مجتمع مدني محلية، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الهجوم أسفر، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 33 شخصاً وإحراق أكثر من 50 منزلاً، إضافة إلى نهب وتدمير ممتلكات.

وأدى الهجوم إلى نزوح عدد من السكان نحو مناطق أخرى في الإقليم، الذي يشهد تفشياً لفيروس إيبولا، في واحدة من أسرع موجات انتشار الفيروس المسجلة تاريخياً.

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