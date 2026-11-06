كالاس: لا يحق لبوتين تقرير أمن أوروبا.. وأوكرانيا جزء من منظومتها الأمنية

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
، كايا كالاس، ضرورة دمج أوكرانيا
بشكل كامل في البنية الأمنية الأوروبية، مشددة على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لا يملك حق النقض في القضايا
المتعلقة بأمن القارة.
وقالت كالاس، خلال تصريحات أدلت بها في العاصمة البولندية وارسو، إلى جانب وزير الخارجية
البولندي رادوسلاف سيكورسكي ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها، إن أوروبا
تمتلك بالفعل منظومة أمنية قائمة، يؤدي فيها كل من حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي
دوراً محدداً، مؤكدة ضرورة ضمان انضمام أوكرانيا إلى هذه المنظومة.
وشددت على أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي في صياغة أي اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن القرارات المتعلقة بالأمن الأوروبي لا يمكن أن تخضع لإرادة موسكو
.
كما دعت كالاس إلى وقف ما وصفته بأعمال التخريب الروسية التي تستهدف أوروبا، في ظل استمرار التوترات الأمنية بين موسكو والدول الأوروبية.