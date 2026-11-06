بيسكوف: موسكو وواشنطن تتفقان على مواصلة التنسيق الإنساني والسياسي

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الاتصالات الإنسانية والسياسية بين والولايات المتحدة "تكمل بعضها بعضاً"، معتبراً أن هذا النهج يمثل صيغة مناسبة للتعاون بين البلدين، وذلك عقب اجتماع استضافته السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترمب في ، بمشاركة مسؤولين روس وأوكرانيين.ووصف بيسكوف الاجتماع، الذي عُقد الخميس، بأنه "إيجابي للغاية"، مؤكداً أهمية الحفاظ على الرغبة في مواصلة المبادرات الإنسانية والتنسيق بين موسكو وواشنطن.وأوضح بيسكوف، في تصريحات للصحافيين، أن الاتصالات السياسية والإنسانية بين البلدين "تكمل بعضها بعضاً بصورة جيدة"، مضيفاً أن هذا النوع من التعاون يمثل "ممارسة جيدة للغاية"، بحسب وسائل إعلام روسية.وجاء الاجتماع لمناقشة نتائج وقف إطلاق نار محلي استمر 6 أيام في مدينة أوليشكي، الواقعة في منطقة خيرسون جنوبي والخاضعة للسيطرة الروسية، وانتهى الأحد الماضي.وكانت ميلانيا ترمب شاركت في الاتصالات التي سبقت التوصل إلى الهدنة، بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين من المنطقة.وأشار بيسكوف إلى دور مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا، في تنسيق العملية الإنسانية، بالتعاون مع المسؤولين المعنيين في روسيا وأوكرانيا.دور ميلانيا ترمب في الهدنةوقالت السيدة الأولى الأميركية، خلال الاجتماع: "لقد اخترنا الإنسانية بدلاً من الحرب"، داعية إلى الاستفادة من تجربة أوليشكي لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الإنسانية.وأضافت: "يجب أن نستخدم الشجاعة التي تحلينا بها في أوليشكي من أجل إيجاد أرضية مشتركة من خلال الاهتمام المشترك بمعاناة الأبرياء"، وفق بيان نشره البيت الأبيض.ويستعد سكان منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، الأحد، لانتهاء وقف إطلاق النار الذي يُمثل أهم هدنة بين كييف وموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.وذكرت ميلانيا أنها شاركت في جميع مراحل التخطيط لوقف النار المؤقت، بما في ذلك مراجعة خطط إزالة الألغام والصور الجوية، وتقييم الطرق ومسارات الإجلاء وإمكانية الوصول إلى المستشفيات والموارد الطبية.وأفاد البيت الأبيض بأن الهدنة أتاحت إيصال مساعدات إنسانية إلى أوليشكي والمناطق المحيطة بها، وإجلاء نحو 800 شخص.الكرملين ينتظر نتائج زيارة دميترييف إلىوفي سياق متصل، قال بيسكوف إن المبعوث الروسي كيريل دميترييف لم يكن قد عاد من حتى وقت تصريحاته، ولم يطلع الرئيس نتائج اجتماعاته في واشنطن.وامتنع المتحدث باسم الكرملين عن التعليق على تصريحات الرئيس الأميركي بشأن احتمال التوصل إلى "اتفاق كبير" يتعلق بأوكرانيا وأوروبا، قائلاً إنه لا تتوافر تفاصيل بشأن الاتفاق المحتمل.