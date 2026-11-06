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عربي-دولي

حملة اعتقالات إسرائيلية تطال متضامنين وصحفيين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية

Lebanon 24
06-11-2026 | 13:40
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حملة اعتقالات إسرائيلية تطال متضامنين وصحفيين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية
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شهدت قرية كفر نعمة غرب رام الله، اليوم الجمعة، توقيف 17 شخصًا من قبل القوات الإسرائيلية، على خلفية مشاركتهم في مساعدة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون، وفق ما أوردته مصادر محلية.

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وضمت قائمة الموقوفين 12 متضامنًا أجنبيًا وصحفيين اثنين وثلاثة فلسطينيين، بعدما شهدت منطقة السلم المحاذية لجبل الريسان مواجهة مع مجموعة من المستوطنين، الذين اعترضوا المشاركين في النشاط الزراعي وهاجموهم، قبل تدخل القوات الإسرائيلية واعتدائها عليهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت حملة "فزعة" أن المعتقلين نُقلوا إلى موقع عسكري قريب من مكان الحادثة، موضحة أن وجود المتضامنين الدوليين في المنطقة كان يهدف إلى تمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم ومساعدتهم في جني المحصول، في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال موسم الزيتون.

واعتبرت الحملة أن ما حصل يأتي ضمن سلسلة حوادث طالت متضامنين أجانب في الضفة الغربية، مشيرة إلى توقيف عدد منهم في مسافر يطا جنوب الخليل في 22 تشرين الأول الماضي، قبل إبعادهم عن الأراضي الفلسطينية.

وشددت الحملة على أنها ستواصل تنظيم تحركات ميدانية بمشاركة متطوعين محليين ودوليين، بهدف الوقوف إلى جانب المزارعين في مواجهة الاعتداءات ومساعدتهم على استكمال موسم القطاف.

 
 
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وكالة الأنباء

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