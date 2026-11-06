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إقتصاد

البنتاغون يراهن على الذكاء الاصطناعي لإنتاج مسيّرات LUCAS

Lebanon 24
06-11-2026 | 14:00
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البنتاغون يراهن على الذكاء الاصطناعي لإنتاج مسيّرات LUCAS
البنتاغون يراهن على الذكاء الاصطناعي لإنتاج مسيّرات LUCAS photos 0
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كلّف البنتاغون شركة "ماشينا لابز" (Machina Labs) الأميركية الناشئة، المتخصصة في الروبوتات، بمحاولة إنتاج مسيرات هجومية منخفضة التكلفة على نطاق واسع، داخل مصانع تعتمد على وحدات قابلة للتركيب بسرعة، في وقت تواصل الأنظمة ذاتية التشغيل تغيير طبيعة الحروب الحديثة.
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حصلت شركة تصنيع الأذرع الروبوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عمليات التصنيع، ومقرها لوس أنجلوس، على عقد بقيمة 9 ملايين دولار لتنفيذ مشروع تجريبي مدته 18 شهراً، يهدف إلى تصنيع هياكل معدنية لمسيرات الجيش الأميركي من طراز "لوكاس" (LUCAS)، وهو اختصار لاسم "نظام الهجوم القتالي غير المأهول منخفض التكلفة".

مسيرات "شاهد"
طُورت هذه المسيرات عبر الهندسة العكسية انطلاقاً من مسيرات "شاهد" الإيرانية القاتلة، التي استخدمتها روسيا لسنوات في هجماتها على أوكرانيا. واستخدمت طهران أيضاً هذه المسيرات الهجومية، التي تعد في الأساس صواريخ كروز منخفضة التكلفة، لإلحاق أضرار مدمرة بالقوات الأميركية ودول الخليج طوال الصراع الحالي في الشرق الأوسط، إذ استهدفت قواعد أميركية وبنية تحتية للطاقة في المنطقة، وشكلت تهديداً لمضيق هرمز والسفن التجارية، كما هاجمت بكثافة الدفاعات الجوية للحلفاء، واستنزفت قدراتها.

تسعى "ماشينا"، التي حصلت على استثمارات من ذراع رأس المال الجريء التابعة لشركة الدفاع الكبرى "لوكهيد مارتن"، إلى إثبات إمكانية استخدام التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنتاج مسيرات أكبر حجماً بسرعة، وفي مواقع أقرب إلى الأماكن التي تحتاج إليها، عبر مصانع يمكن إنشاؤها خلال شهر تقريباً، وفق ما قاله إد مهر، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة.

أوضح مهر أن العقد الأولي يهدف إلى إثبات جدوى التكنولوجيا، وليس شراء أعداد كبيرة من المسيرات، مشيراً إلى أنه لا توجد ضمانات للحصول على طلبات شراء مستقبلية.

كلفة إنتاج المسيرات
على خلاف الطرق التقليدية لإنتاج المسيرات، التي تعتمد غالباً على عمال يجمعون بعناية فائقة هياكل الطائرات المصنوعة من المواد المركبة، تستخدم "ماشينا" أذرعها الروبوتية لتشكيل صفائح معدنية منخفضة التكلفة وتحويلها إلى هياكل للطائرات.

تستهدف الشركة خفض تكلفة المسيرة الواحدة إلى نحو 15 ألف دولار، وقالت إن أسلوب التصنيع الذي تتبعه قد يتيح في نهاية المطاف إنتاج عشرات الآلاف من المسيرات سنوياً. وفي المقابل، تقدر تكلفة مسيرة "شاهد" الواحدة بنحو 35 ألف دولار، وفقاً لتحليل صادر عن "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية".
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