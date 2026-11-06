البابا لاوون الرابع عشر يبدأ جولة في أميركا الجنوبية

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وصل البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الجمعة، إلى أوروغواي، إيذاناً ببدء جولة تستمر 12 يوماً في أميركا الجنوبية، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من خضوعه لعملية جراحية لعلاج سرطان الرئة، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس" كانوا على متن الطائرة البابوية.
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وقبيل وصوله، طمأن البابا، البالغ 71 عاماً، إلى وضعه الصحي، مؤكداً أن حالته "جيدة عموماً"، معرباً عن سعادته بالعودة إلى القارة التي أمضى فيها نحو 20 عاماً في العمل التبشيري.