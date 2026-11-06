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عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر يبدأ جولة في أميركا الجنوبية

Lebanon 24
06-11-2026 | 15:16
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البابا لاوون الرابع عشر يبدأ جولة في أميركا الجنوبية
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وصل البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الجمعة، إلى أوروغواي، إيذاناً ببدء جولة تستمر 12 يوماً في أميركا الجنوبية، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من خضوعه لعملية جراحية لعلاج سرطان الرئة، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس" كانوا على متن الطائرة البابوية.

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وقبيل وصوله، طمأن البابا، البالغ 71 عاماً، إلى وضعه الصحي، مؤكداً أن حالته "جيدة عموماً"، معرباً عن سعادته بالعودة إلى القارة التي أمضى فيها نحو 20 عاماً في العمل التبشيري.

وقال إنه اتخذ قرار الإدلاء بصوته عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في سابقة تعد ‌الأولى من نوعها لزعيم للكنيسة الكاثوليكية، انطلاقا من شعوره بالفخر لكونه مواطنا أميركيا ورغبته في أداء واجبه المدني. وأضاف في حديث لأحد الصحفيين على متن رحلته الجوية من روما إلى أوروجواي،"أنا فخور بكوني أميركيا وبممارسة هذا الحق".
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