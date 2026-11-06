البابا لاوون الرابع عشر يبدأ جولة في أميركا الجنوبية

وصل ، اليوم الجمعة، إلى ، إيذاناً ببدء جولة تستمر 12 يوماً في أميركا الجنوبية، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من خضوعه لعملية جراحية لعلاج سرطان الرئة، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس" كانوا البابوية.

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وقبيل وصوله، طمأن البابا، البالغ 71 عاماً، إلى وضعه الصحي، مؤكداً أن حالته "جيدة عموماً"، معرباً عن سعادته بالعودة إلى القارة التي أمضى فيها نحو 20 عاماً في العمل التبشيري.