بعد الهزيمة.. رسالة من أمين عام الناتو إلى ترامب: "ارفع رأسك"

Advertisement

كشف لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أنه وجّه رسالة إلى الرئيس الأميركي عقب خسارة الحزب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الجاري، دعاه فيها إلى تجاوز الهزيمة ومواصلة العمل.وقال روته، خلال مقابلة تلفزيونية بثت مساء الخميس، إنه أرسل إلى رسالة في اليوم التالي للانتخابات جاء فيها: "ارفع رأسك وسنواصل المضي قدماً".وأوضح أن التواصل مع القادة عقب الانتخابات يُعد ممارسة معتادة بالنسبة إليه، مشيراً إلى أنه يرسل رسائل مماثلة إلى مسؤولين آخرين، ويحرص كذلك على تهنئة الفائزين.وفي سياق حديثه عن العلاقات الأميركية الأوروبية، شدد روته على أهمية الدور الأميركي في أمن القارة، مؤكداً أن تمتلك قدرات عسكرية تفوق قدرات الدول الـ31 الأخرى الأعضاء في الحلف مجتمعة.وأضاف أن تؤدي دوراً أساسياً في الدفاع عن ودعم في حربها مع ، قائلاً: "لا يمكننا حقاً الاستغناء عنهم".وتأتي تصريحات روته في ظل توترات شهدتها العلاقات بين ترامب وحلف الناتو، على خلفية الخلافات بشأن المواجهة مع ، بعدما اتهم الرئيس الأميركي الحلفاء بعدم مساندة واشنطن، ووصف الحلف سابقاً بأنه "نمر من ورق".وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على مستقبل العلاقات عبر الأطلسي، وسط نقاشات أوروبية بشأن تعزيز القدرات الدفاعية وتقليص الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة.