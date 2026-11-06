روبيو إلى باريس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع

مجموعة السبع تتعهد بدعم أوكرانيا وتشديد العقوبات علىتعهد قادة مجموعة السبع، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا.وأضافت الوزارة، في بيان، أن روبيو سيعمل على "تعزيز المصالح الأميركية من خلال التواصل مع نظرائه في مجموعة السبع"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن اللقاءات المقررة أو الملفات التي سيطرحها الوزير الأميركي.أوكرانيا في صدارة المناقشاتوتتصدر الحرب الروسية الأوكرانية أجندة الاجتماع، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً منفصلاً مخصصاً لدعم كييف، بحضور وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، وفقاً لموقع "يوروبين برافدا"، الذي نقل عن مسؤول في وزارة الخارجية .وأشار الموقع إلى أنه من المقرر أن تتناول المناقشات تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، والمساعدات المالية، ودعم قطاع الطاقة، في ظل الضربات الروسية التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية، مع اقتراب فصل الشتاء.ويأتي ذلك امتداداً لمناقشات سابقة داخل المجموعة، إذ أكد وزراء خارجية مجموعة السبع، خلال اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وبحثوا سبل تعزيز المساعدات العسكرية والمالية لكييف، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب دعم قدرتها على الصمود في قطاع الطاقة.كما تشمل التحركات المرتبطة بالملف الأوكراني عقد مؤتمر في باريس يوم 9 تشرين الثاني، بمشاركة فرنسا وأوكرانيا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لحشد تمويل إضافي لإصلاح القوس الواقي لمحطة تشيرنوبل النووية، الذي تضرر جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية في عام 2025.قادة مجموعة السبع يناقشون الذكاء الاصطناعي بعد قيود واشنطن على "أنثروبيك"ناقش قادة مجموعة دول السبع ملف الذكاء الاصطناعي، الأربعاء، خلال اجتماع شارك فيه عدد من أبرز المسؤولين التنفيذيين في القطاع، وذلك بعد قيود أميركية على أنثروبيك.وكانت دول مجموعة السبع قد خصصت 260 مليون يورو في أكتوبر الماضي للإصلاحات، فيما أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى وجود فجوة تمويلية إضافية تبلغ نحو 500 مليون يورو.الشرق الأوسط وأمن الملاحةويشكل الشرق الأوسط محوراً رئيسياً آخر في الاجتماع، إذ أعلنت الخارجية الفرنسية تخصيص جلسة عمل لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب بحث الأزمات الدولية الأخرى وتداعياتها على حياة المواطنين والاقتصاد العالمي.ولا تقتصر مناقشات الوزراء على أوكرانيا والشرق الأوسط، إذ تشمل أيضاً عدداً من بؤر التوتر الأخرى، من بينها السودان والقرن الإفريقي وهايتي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وتندرج هذه الملفات ضمن جهود مجموعة السبع لتنسيق المواقف إزاء الأزمات الدولية، وبحث تداعياتها الأمنية والإنسانية، إلى جانب انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدوليالذكاء الاصطناعي والمخاطر الأمنيةوفي مؤشر على اتساع نطاق المطروحة داخل مجموعة السبع، أدرجت فرنسا الذكاء الاصطناعي ضمن الموضوعات الرئيسية للمناقشات، مع التركيز على المخاطر الأمنية المرتبطة بتطور النماذج المتقدمة لهذه التكنولوجيا.نقل الاجتماع من مارسيليا إلى باريسوكانت فرنسا قررت نقل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع من مدينة مارسيليا إلى باريس، قبل أيام من انعقاده، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن القرار اتُخذ لأسباب لوجستية وتشغيلية.وجاء تغيير مكان الاجتماع في وقت شهدت فيه فرنسا احتجاجات على نطاق واسع، امتدت إلى مدن عدة، بينها مارسيليا، التي شهدت مواجهات وأعمال شغب خلال احتجاجات في تشرين الأول الماضي.ومن المقرر أن تشارك 5 دول، هي أوكرانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية ومصر والسعودية، في بعض جلسات الاجتماع، وفقاً لـ"يوروبين برافدا".ويُعد اجتماع باريس الرابع والأخير لوزراء خارجية مجموعة السبع خلال الرئاسة الفرنسية للمجموعة في عام 2026، التي ركزت على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، ودفع المبادرات المشتركة نحو التنفيذ.