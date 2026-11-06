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صحة

منذ 35 عاماً... أميركا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة بالحصبة

Lebanon 24
06-11-2026 | 16:56
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منذ 35 عاماً... أميركا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة بالحصبة
منذ 35 عاماً... أميركا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة بالحصبة photos 0
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أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل نحو 5182 إصابة بالحصبة حتى الآن هذا العام، وهو أعلى رقم سنوي مسجل منذ 35 عاماً، مع استمرار تفشي المرض في أنحاء الولايات المتحدة.
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في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت ولاية بنسلفانيا عن تسجيل الوفاة السادسة المرتبطة بالحصبة فيها هذا العام. كما أبلغت كل من نيويورك وويسكونسن عن وفاة واحدة في كل منهما.

مع ذلك، لم تسجل المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سوى 4 حالات وفاة مرتبطة بالحصبة في 2026، ولم تحدد أماكن وقوعها. وكانت المراكز قد أبلغت عن 3 وفيات في 2025.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم الإبلاغ عن 43 بؤرة تفش جديدة هذا العام.

وأشارت بيانات المراكز إلى أن عدد حالات دخول المستشفيات؛ بسبب الحصبة على الصعيد الوطني هذا العام بلغ 562 حالة، وهو ما يمثل 11% من إجمالي الإصابات المسجلة.

وسُجلت 2132 إصابة لدى أشخاص تبلغ أعمارهم 20 عاماً فأكثر، تلاها 2104 حالات في الفئة العمرية ما بين 5 أعوام و19 عاماً، و908 إصابات بين أطفال دون سن الخامسة. وهناك 38 حالة لم يعرف تصنيفها العمري.

وأظهرت بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الغالبية العظمى من الإصابات كانت بين أشخاص لم يتلقوا التطعيم، أو لم يُعرف ما إذا كانوا تلقوا التطعيم أم لا، إذ شكلوا 96% من الحالات في 2026.

 
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