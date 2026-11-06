كان بحوزته 3 أسلحة نارية.. اعتقال رجل مسلح قرب البيت الأبيض

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أكد جهاز الخدمة السرية الأميركي اعتقال مشتبه به وتوجيه اتهامات له، بعدما عثر عليه ضباط داخل مركبة قرب وبحوزته أسلحة نارية، مشيرا إلى أنه يسمع أصواتا في رأسه تأمره بقتل الرئيس الأميركي .ووفقا لبيان صادر عن ، جرى الاعتقال مساء يوم الخميس بعدما اقترب ضباط من جهاز الخدمة السرية من رجل "كان يتصرف على نحو مريب داخل سيارة متوقفة".وقال مسؤولون أميركيون إن المشتبه به، ويدعى روني كرينوس، تحدث بعد ذلك عن "أصوات في رأسه كانت تأمره بالتوجه إلى وقتل الرئيس".وبعد ذلك بوقت قصير، اكتشف الضباط أن السيارة التي كان يستقلها المشتبه به مبلغ عن سرقتها، وأن بحوزته 3 أسلحة نارية مختلفة وعشرات الطلقات.وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة اعتقالات نفذها جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ قانون أخرى ضد أشخاص هددوا حياة أو أفراد أسرته، منذ عودته إلى منصبه العام الماضي.ووصف البيان كرينوس بأنه مهاجر من يقيم في البلاد بصورة غير قانونية، بعدما دخل عبر في آذار 2024.وقالت الداخلي إنه تم توجيه اتهامات إليه، وإنه لا يزال قيد الاحتجاز.ولم يقدم البيت الأبيض تعليقا، وأحال الأمر بدلا من ذلك إلى وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية الأميركي.