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عربي-دولي

كان بحوزته 3 أسلحة نارية.. اعتقال رجل مسلح قرب البيت الأبيض

Lebanon 24
06-11-2026 | 23:08
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كان بحوزته 3 أسلحة نارية.. اعتقال رجل مسلح قرب البيت الأبيض
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أكد جهاز الخدمة السرية الأميركي اعتقال مشتبه به وتوجيه اتهامات له، بعدما عثر عليه ضباط داخل مركبة قرب البيت الأبيض وبحوزته أسلحة نارية، مشيرا إلى أنه يسمع أصواتا في رأسه تأمره بقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، جرى الاعتقال مساء يوم الخميس بعدما اقترب ضباط من جهاز الخدمة السرية من رجل "كان يتصرف على نحو مريب داخل سيارة متوقفة".

وقال مسؤولون أميركيون إن المشتبه به، ويدعى روني كرينوس، تحدث بعد ذلك عن "أصوات في رأسه كانت تأمره بالتوجه إلى واشنطن وقتل الرئيس".

وبعد ذلك بوقت قصير، اكتشف الضباط أن السيارة التي كان يستقلها المشتبه به مبلغ عن سرقتها، وأن بحوزته 3 أسلحة نارية مختلفة وعشرات الطلقات.

وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة اعتقالات نفذها جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ قانون أخرى ضد أشخاص هددوا حياة ترامب أو أفراد أسرته، منذ عودته إلى منصبه العام الماضي.

ووصف البيان كرينوس بأنه مهاجر من فنزويلا يقيم في البلاد بصورة غير قانونية، بعدما دخل الولايات المتحدة عبر تكساس في آذار 2024.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم توجيه اتهامات إليه، وإنه لا يزال قيد الاحتجاز.

ولم يقدم البيت الأبيض تعليقا، وأحال الأمر بدلا من ذلك إلى وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية الأميركي.
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