القوات الروسية تشن ضربات صاروخية على كييف.. وأوكرانيا تقصف منطقة أوريول

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أفادت تقارير بأن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية جديدة على العاصمة والمنطقة المحيطة بها، وسمع دوي أكثر من 12 انفجارا في العاصمة الأوكرانية.وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام في وقت مبكر من السبت: "العدو يضرب منشآت البنية التحتية بصواريخ باليستية"، مشيرا إلى وقوع انفجارات في الضواحي.وجاء الهجوم على عدة موجات. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية ومراقبين مقربين من الجيش، استهدفت الضربات محطات لتوليد الطاقة الحرارية في كييف وجنوبها، فضلا عن محطة فرعية للكهرباء غرب العاصمة.وكان الرئيس الأوكراني قد حذر قبل الهجوم بوقت قصير من ضربات روسية جديدة تستهدف منش ت الطاقة والجسور الممتدة فوق نهر دنيبرو.في ، نقلت عن حاكم منطقة أوريول (في الجزء من روسيا) قوله إن منشآت إنتاجية تابعة لإحدى المؤسسات تعرضت لأضرار جزئية أثناء التصدي لهجوم صاروخي واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية.كما نقلت الوكالة عن حاكم ساراتوف قوله إن هجوما بطائرة مسيرة على ألحق أضرار بالبنية التحتية المدنية، مشيرة إلى وجود معلومات أولية عن وقوع إصابات.