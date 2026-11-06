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عربي-دولي

القوات الروسية تشن ضربات صاروخية على كييف.. وأوكرانيا تقصف منطقة أوريول

Lebanon 24
06-11-2026 | 23:21
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القوات الروسية تشن ضربات صاروخية على كييف.. وأوكرانيا تقصف منطقة أوريول
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أفادت تقارير بأن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية جديدة على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها، وسمع دوي أكثر من 12 انفجارا في العاصمة الأوكرانية.
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وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام في وقت مبكر من صباح اليوم السبت: "العدو يضرب منشآت البنية التحتية بصواريخ باليستية"، مشيرا إلى وقوع انفجارات في الضواحي.

وجاء الهجوم على عدة موجات. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية ومراقبين مقربين من الجيش، استهدفت الضربات محطات لتوليد الطاقة الحرارية في كييف وجنوبها، فضلا عن محطة فرعية للكهرباء غرب العاصمة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر قبل الهجوم بوقت قصير من ضربات روسية جديدة تستهدف منش ت الطاقة والجسور الممتدة فوق نهر دنيبرو.

في روسيا، نقلت وكالة تاس عن حاكم منطقة أوريول (في الجزء الغربي من روسيا) قوله إن منشآت إنتاجية تابعة لإحدى المؤسسات تعرضت لأضرار جزئية أثناء التصدي لهجوم صاروخي واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية.

كما نقلت الوكالة عن حاكم ساراتوف قوله إن هجوما بطائرة مسيرة على المقاطعة ألحق أضرار بالبنية التحتية المدنية، مشيرة إلى وجود معلومات أولية عن وقوع إصابات.
 
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فولوديمير زيلينسكي

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