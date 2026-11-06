الجيش الإيراني: قواتنا أصبحت "أقوى" مما كانت عليه في بداية الحرب

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أعلن الجيش أنه أصبح "أقوى" وأكثر استعدادا مما كان عليه عندما بدأت وإسرائيل الحرب ضد الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت وسائل إعلام اليوم السبت.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا قوله إن القوات "في حالة تأهب قصوى، وهي أقوى مما كانت عليه في بداية الحرب، بفضل خبرتها في المواجهة المباشرة مع والكيان الصهيوني".وأضاف: "لقد استفادت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية من دروس عسكرية قيّمة استُخلصت من المواجهة المباشرة مع اميركا، واكتسبت حافزا والتزاما وثقة أكبر بالنفس".ولفت أكرمي نيا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز، ولن يتم فتح الممر الاستراتيجي إلا بعد قبول اميركا بشروط .وقال: "بناء على توجيهات قائد ، فإن رد القوات المسلحة سيكون فوريا وفعالا ودون قيود جغرافية، وهذا التوجيه هو أساس عمل القوات المسلحة".وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم السبت، بأن صاروخين أصابا قشم، مضيفة أنه لا توجد حتى الآن معلومات رسمية حول حجم الأضرار.وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارين في .وفي وقت مبكر السبت، أعلن الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية "أصابت ودمرت" طائرة مسيرة أميركية كانت تحلق فوق قشم، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.(أ.ف.ب)