بعد اتهامات زيلينسكي.. عمدة كييف يرد

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جدد الرئيس الأوكراني ، يوم الجمعة، انتقاداته إلى عمدة ، على خلفية إجراءات العاصمة للاستعداد لفصل الشتاء، بعدما تسببت الهجمات الروسية في انقطاع الكهرباء والمياه عن السكان لفترات طويلة.ورفض كليتشكو هذه الاتهامات، متسائلا في منشور على " ": "كيف كان يُفترض بالعاصمة أن تحول دون تنفيذ العملية الروسية الخاصة ضد قطاع الطاقة الأوكراني؟"وقال بلهجة غاضبة في منشور على تطبيق "تلغرام"، الجمعة: "هذه نتائج عدم تنفيذ القرارات على مستوى المدينة للاستعداد لموسم التدفئة، فضلاً عن العملية الروسية التي تستهدف قطاع الطاقة الأوكراني".وكتب زيلينسكي عن الوضع في كييف، التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة: "التحديات خطيرة للغاية".وقال إن الحكومة تتخذ تدابير إضافية لمساعدة المتضررين، مضيفاً أنه جرى التوصل إلى اتفاقات جديدة مع وإسبانيا لتوريد مولدات كهرباء وكابلات ومعدات أخرى.وأوضح زيلينسكي: "ناقشت هذا الأمر مع رؤساء الدول والحكومات وممثلي الشركات خلال جولاتي الخارجية".