"أوقفوا الهجمات على لبنان"... مئات يتظاهرون في العاصمة السويدية

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، احتجاجاً على الهجمات على ولبنان، مطالبين بوقف العنف فوراً، وبدعوة الحكومة السويدية إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وبحسب وكالة "الأناضول"، تجمع المتظاهرون في ساحة أودينبلان، استجابة لدعوات أطلقتها منظمات عدة من ، للتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في والضفة الغربية المحتلة ولبنان، إضافة إلى الانتهاكات المتكررة لاتفاقات وقف إطلاق النار.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات من بينها: "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تُقصف"، و"أوقفوا الهجمات على "، و"أنهوا نقص الغذاء".

وطالب المتظاهرون بوقف هجماتها على غزة فوراً، كما دعوا الحكومة السويدية إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقالت الناشطة السويدية مالين أوكرستروم، التي شاركت في التظاهرة، لوكالة "الأناضول"، إن ما يجري في غزة يشكل "إبادة جماعية مستمرة"، متهمة الحكومات الأوروبية بتجنب استخدام هذا الوصف عمداً.

وأضافت: "هذه إبادة جماعية مستمرة، ونحن نعرف ذلك منذ البداية"، معتبرة أن السياسيين السويديين وغيرهم من يساهمون في استمرار الوضع من خلال دفاعهم عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

كما أعربت أوكرستروم عن دعمها للمقاومة ، معتبرة أن للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحق في مقاومته.