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عربي-دولي

"أوقفوا الهجمات على لبنان"... مئات يتظاهرون في العاصمة السويدية

Lebanon 24
07-11-2026 | 12:43
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أوقفوا الهجمات على لبنان... مئات يتظاهرون في العاصمة السويدية
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تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، مطالبين بوقف العنف فوراً، وبدعوة الحكومة السويدية إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وبحسب وكالة "الأناضول"، تجمع المتظاهرون في ساحة أودينبلان، استجابة لدعوات أطلقتها منظمات عدة من المجتمع المدني، للتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان، إضافة إلى الانتهاكات المتكررة لاتفاقات وقف إطلاق النار.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات من بينها: "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تُقصف"، و"أوقفوا الهجمات على لبنان"، و"أنهوا نقص الغذاء".

وطالب المتظاهرون إسرائيل بوقف هجماتها على غزة فوراً، كما دعوا الحكومة السويدية إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقالت الناشطة السويدية مالين أوكرستروم، التي شاركت في التظاهرة، لوكالة "الأناضول"، إن ما يجري في غزة يشكل "إبادة جماعية مستمرة"، متهمة الحكومات الأوروبية بتجنب استخدام هذا الوصف عمداً.

وأضافت: "هذه إبادة جماعية مستمرة، ونحن نعرف ذلك منذ البداية"، معتبرة أن السياسيين السويديين وغيرهم من القادة الأوروبيين يساهمون في استمرار الوضع من خلال دفاعهم عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

كما أعربت أوكرستروم عن دعمها للمقاومة الفلسطينية، معتبرة أن للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الحق في مقاومته.

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