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عربي-دولي

اعتقال شرطي سابق بتهمة قتل شابة طعناً أثناء الركض في نيويورك

Lebanon 24
08-11-2026 | 01:58
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اعتقال شرطي سابق بتهمة قتل شابة طعناً أثناء الركض في نيويورك
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أوقفت الشرطة الأميركية رجلاً عمل سابقاً في شرطة نيويورك، ووجّهت إليه تهمة قتل الشابة كاتي سواريز، البالغة 28 عاماً، بعدما تعرّضت للطعن أثناء ممارستها رياضة الركض في منطقة بروكلين، في جريمة أثارت صدمة واسعة في المدينة.

وبحسب موقع "People"، أُلقي القبض على سيد محاسيب، البالغ 27 عاماً، يوم السبت 7 تشرين الثاني، ووُجّهت إليه تهم القتل والتلاعب بأدلة مادية وحيازة سلاح بصورة غير قانونية، وفق بيان للشرطة.

وأظهرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، بحسب ما نقلته شبكة "nbc news"، أدلة دفعت المحققين إلى الاشتباه بمحاسيب. كما يُقال إن التسجيلات أظهرته وهو يتخلّص من أكياس قمامة قرب مكان إقامته ليلة وقوع الجريمة.

ونقلت "People" عن مصادر في الشرطة أن المشتبه به قال للمحققين إنه لا يتذكر الاعتداء على سواريز، لكنه وجد نفسه مغطى بالدماء. ولم يتضح ما إذا كان قد حصل على تمثيل قانوني حتى الآن.

وكان محاسيب يعمل مساعداً في إحدى المدارس الابتدائية في بروكلين وقت وقوع الجريمة، وأكد ممثل عن إدارة التعليم في مدينة نيويورك للموقع أنه موظف لديها، معلناً تعليق عمله والتوجّه إلى إنهاء خدماته، بالتوازي مع توفير الدعم والموارد لأفراد المجتمع المدرسي.

وسبق لمحاسيب أن عمل في شرطة نيويورك عام 2022، لكنه أمضى نحو شهر واحد فقط في الخدمة قبل طلب الانتقال إلى الجيش، حيث سُرّح لاحقاً لأسباب مرتبطة بالصحة النفسية، وفق مصدر أمني نقلت عنه "NBC News" و"ABC 7". وأضاف المصدر أنه طلب العودة إلى الشرطة في كانون الثاني 2023، لكن طلبه رُفض.

أما سواريز، فتعرّضت للطعن مرتين في العنق نحو الساعة 8:15 مساء 30 تشرين الأول، أثناء ركضها على مسار ساحلي في منطقة شور باركواي ببروكلين. ونُقلت إلى مستشفى "NYU Langone" في بروكلين، لكنها فارقت الحياة بعد ثلاثة أيام متأثرة بإصابتها.

وكانت الشابة، التي عملت موظفة في أحد فروع مصرف "TD Bank" وتخرّجت في كلية بروكلين، تخطط للقاء والديها بعد انتهاء جولة الركض. وعندما لم تصل إلى الموعد المحدد ولم تجب عن اتصالاتهما، بدأ القلق ينتابهما.

ووصف رئيس المحققين في شرطة نيويورك جوزيف كيني الحادثة بأنها تبدو عشوائية، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يدل على أن الضحية كانت مستهدفة تحديداً، وأن أحداً لم يكن يعرف أنها ستسلك مسار الركض في ذلك التوقيت.

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