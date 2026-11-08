متى سيبدأ شهر رمضان؟... خبيرٌ يُحدّد التاريخ

أوضح محمد غريب
الأستاذ في قسم أبحاث الشمس والفضاء في المعهد القومي للبحوث
الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنّ هلال شهر رمضان
سيولد مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 57 مساءً بتوقيت القاهرة
المحلي، يوم السبت 29 شعبان الموافق 6 شباط 2027.
وأضاف أنّ الهلال
لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في غالبية العواصم واللجان العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم في مكة المكرمة
والقاهرة بـ6 دقائق، وبمدد تتراوح بين 5 إلى 7 دقائق في باقي محافظات مصر، وبين 2 إلى 12 دقيقة في العواصم العربية والإسلامية باستثناء مراكش وفاس ولاغوس التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، وداكار ونواكشوط اللتين يغرب فيهما الهلال بعد الغروب بدقيقتين.
وكشف أنه وبناءً على هذه الحسابات العلمية والدقيقة، سيكون يوم الأحد
7 شباط 2027 هو المتمم لشهر شعبان، لتكون غرة شهر رمضان
فلكياً يوم الاثنين 8 شباط 2027. (العربية)