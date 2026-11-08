متى سيبدأ شهر رمضان؟... خبيرٌ يُحدّد التاريخ

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أوضح الأستاذ في قسم أبحاث الشمس والفضاء في الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنّ سيولد مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 57 مساءً بتوقيت المحلي، يوم السبت 29 شعبان الموافق 6 شباط 2027.وأضاف أنّ لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في غالبية العواصم واللجان العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم في والقاهرة بـ6 دقائق، وبمدد تتراوح بين 5 إلى 7 دقائق في باقي محافظات مصر، وبين 2 إلى 12 دقيقة في العواصم العربية والإسلامية باستثناء مراكش وفاس ولاغوس التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، وداكار ونواكشوط اللتين يغرب فيهما الهلال بعد الغروب بدقيقتين.وكشف أنه وبناءً على هذه الحسابات العلمية والدقيقة، سيكون 7 شباط 2027 هو المتمم لشهر شعبان، لتكون غرة شهر فلكياً يوم الاثنين 8 شباط 2027. (العربية)