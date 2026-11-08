ترامب يلمّح إلى "تغييرات محدودة" في حكومته

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أكد الرئيس الأميركي ، في مقابلة مع شبكة «CBS»، ثقته بوزير الحرب ، رغم التكهنات بشأن مستقبله في منصبه عقب خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي، وتصاعد الدعوات المطالبة برحيله.وأشار في تصريحات لشبكة "سي بي إس" إلى أن هيغسيث كان جزءاً من العمليات العسكرية الأميركية، من دون أن ينسب إليه وحده مسؤولية نجاحها.وأضاف أنه يعتزم إجراء تغييرات محدودة في حكومته، من دون أسماء المسؤولين الذين قد تشملهم هذه التغييرات.ورغم تصريحات ترامب للصحافيين، فإن " " نقلت في وقت سابق عن مصادر قولها إن احتمال تعيين ترامب بديل لوزير الحرب الحالي لا يزال أمراً وارداً، في وقت يواصل الجمهوريون تقييم خسائرهم.وقال أحد مستشاري الرئيس الأميركي إن "هيغسيت ربما يكون على وشك خسارة منصبه بسبب الحرب".وأضاف: "سيتم تحميل شخص ما المسؤولية عن هذا، ومن البديهي أن هذا الشخص لن يكون ترامب".