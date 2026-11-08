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عربي-دولي

ترامب يلمّح إلى "تغييرات محدودة" في حكومته

Lebanon 24
08-11-2026 | 12:13
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ترامب يلمّح إلى تغييرات محدودة في حكومته
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة «CBS»، ثقته بوزير الحرب بيت هيغسيت، رغم التكهنات بشأن مستقبله في منصبه عقب خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي، وتصاعد الدعوات المطالبة برحيله. 
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وأشار ترامب في تصريحات لشبكة "سي بي إس" إلى أن هيغسيث كان جزءاً من العمليات العسكرية الأميركية، من دون أن ينسب إليه وحده مسؤولية نجاحها.   

وأضاف أنه يعتزم إجراء تغييرات محدودة في حكومته، من دون الكشف عن أسماء المسؤولين الذين قد تشملهم هذه التغييرات.

ورغم تصريحات ترامب للصحافيين، فإن "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصادر قولها إن احتمال تعيين ترامب بديل لوزير الحرب الحالي لا يزال أمراً وارداً، في وقت يواصل الجمهوريون تقييم خسائرهم. 

وقال أحد مستشاري الرئيس الأميركي إن "هيغسيت ربما يكون على وشك خسارة منصبه بسبب الحرب".

وأضاف: "سيتم تحميل شخص ما المسؤولية عن هذا، ومن البديهي أن هذا الشخص لن يكون ترامب".

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