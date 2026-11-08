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عربي-دولي

أحد آباء الذكاء الاصطناعي يتوقع كارثة كبرى.. ماذا سيحدث خلال 2027؟

Lebanon 24
08-11-2026 | 16:00
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أحد آباء الذكاء الاصطناعي يتوقع كارثة كبرى.. ماذا سيحدث خلال 2027؟
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يُعد جيفري هينتون أحد الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي، لكنه يستحق أيضًا أن يُصنَّف كواحد من أكثر "الآباء" شعورًا بخيبة الأمل تجاه ما هذه التقنية التي قدموها للعالم.
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وفي مقابلة جديدة مع صحيفة "ذا غارديان"، عبّر عالم الحاسوب الحائز على جائزة نوبل عن تشاؤمه البالغ تجاه ابتكاره، مشيرًا إلى أن البشرية ربما كانت "ستكون في حال أفضل لو أنها لم تطور هذا النوع من التكنولوجيا على الإطلاق".
وأشار إلى موجات الاختراق الإلكتروني الأخيرة التي نفذها وكلاء ذكاء اصطناعي مارقون باعتبارها أحد أسباب القلق، إذ تمكنت نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لشركات مثل "أوبن إيه آي" بصورة مستقلة من الخروج من بيئات التشغيل المعزولة الخاصة بها، وشن هجمات إلكترونية على أنظمة حكومية وشركات أو التلاعب بها.

وقال هينتون إن الأمر لم يعد سوى مسألة وقت قبل أن تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي، بمفردها أو بتوجيه من جهات خبيثة، من تخريب البنية التحتية للطاقة والتسبب في كارثة على غرار تشيرنوبل، من شأنها أن تدفع العالم إلى الانتباه إلى القوة الخطيرة لهذه التكنولوجيا.

وأضاف في حديثه مع صحيفة "ذا غارديان": "إما في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل، سنشهد كارثة على غرار تشيرنوبل، وقد يكون ذلك كافيًا لجعل الناس ينتبهون حقًا"

ولا يقصد هينتون بالضرورة وقوع حادث نووي. ففي السيناريو الذي يتصوره، قد يؤدي هجوم مدعوم بالذكاء الاصطناعي على أحد أنظمة توليد الطاقة إلى "انقطاع واسع للكهرباء"، يتسبب في تعطيل النظام المالي العالمي أو شبكات الكهرباء لفترة طويلة.

وأضاف: "هل يمكنك تخيل ما سيحدث؟ يمكننا التعافي من ذلك، لكن هذا سيجعلهم ينتبهون ويأخذون الأمر على محمل الجد". وكان يقصد بكلمة "هم" قادة العالم باستثناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما أوضح هينتون.

واشتهر هينتون بتشاؤمه الشديد بشأن الذكاء الاصطناعي، رغم أنه قال لصحيفة "ذا غارديان" إنه لا ينتمي إلى فئة المتشائمين الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي حتمًا إلى كارثة. ومع ذلك، دأب على التحذير من أن هذه التكنولوجيا ستؤدي إلى فقدان واسع للوظائف، وربما تتسبب حتى في انقراض البشرية.

وفي الآونة الأخيرة، ركزت تحذيرات هينتون بصورة أكبر على احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية وتطوير فيروسات خطيرة، بعدما جعلت موجات الاختراق الأخيرة التي نفذها وكلاء ذكاء اصطناعي مارقون هذا التهديد أكثر وضوحًا.

كما أعرب رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي عن مخاوفهم من وقوع كارثة على غرار تشيرنوبل، وإن كانت لأسباب مختلفة؛ إذ يخشون أن تؤدي كارثة من هذا النوع إلى الإضرار بصورة التكنولوجيا وسمعتها بصورة دائمة، تمامًا كما حدث مع الطاقة النووية بعد كارثة المفاعل الشهيرة.
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عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

دونالد ترامب

جيفري هينتون

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