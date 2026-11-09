ترامب يفسّر خسارة الجمهوريين... وإسرائيل تفتح الباب أمام قوات أجنبية في غزة

وافقت على نشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات تضم نحو 250 جندياً أجنبياً في ، في وقت حمّل فيه الرئيس الأميركي المواقف السلبية تجاه إسرائيل، إلى جانب الحرب مع وارتفاع أسعار الوقود، مسؤولية الخسائر التي تكبدها الحزب في الانتخابات النصفية الأميركية.

قوة أجنبية في غزة

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في تقرير، عن أن الحكومة سمحت للولايات المتحدة بنشر قوة أولية تضم نحو 250 جندياً أجنبياً في القطاع، فيما رُصد ضباط عسكريون أجانب برفقة قوات أميركية قرب حدود غزة خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار التحضيرات لنشر القوة.

وأبدت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا استعدادها للمشاركة، فيما عرضت كازاخستان تقديم مساعدات طبية ولوجستية، واقترحت كوسوفو المساهمة في العمليات الأمنية والشرطية.

لكن تشكيل القوة يواجه عقبات، أبرزها الخلاف بشأن مشاركة تركيا، إذ تضغط أنقرة للسماح لها بالمشاركة في العمليات داخل غزة، فيما تعارض إسرائيل ذلك بشدة، على خلفية مواقف الرئيس رجب طيب أردوغان من إسرائيل وعلاقات بلاده بحركة "حماس".

وتتواصل بالتوازي التحضيرات الأميركية في قاعدة قرب حدود القطاع، حيث تنقل مركبات ومعدات عسكرية، تشمل آليات مدرعة ومركبات للإخلاء الطبي. كما تتقدم الأعمال الهندسية لإقامة مشروع "مدينة إماراتية خالية من الإرهاب" في جزء من رفح، يُفترض أن تؤمّن القوة متعددة الجنسيات المنطقة المحيطة به.

ترامب يحمّل العداء لإسرائيل مسؤولية خسائر الجمهوريين

وفي الشأن الأميركي، قال ترامب إن تزايد المواقف السلبية تجاه إسرائيل، إلى جانب رفض الناخبين الحرب مع إيران وارتفاع أسعار البنزين، كانت من الأسباب الرئيسية وراء خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وجاءت تصريحاته خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS"، أشار فيها إلى أن الناخبين لم يؤيدوا الحرب ولم يتقبلوا ارتفاع أسعار الوقود، مضيفاً أن هناك "نفوراً كبيراً، بشكل لافت، من إسرائيل".

ورغم إقراره بالتكلفة السياسية للحرب، دافع ترامب عن قراره شنّ العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكداً أنه سيتخذ القرار نفسه مجدداً لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

كما قال إن وإيران كانتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، معتبراً أن النتائج التي حققها الديمقراطيون أثّرت على مسار المفاوضات، ومشيراً إلى أنه لا يسعى حالياً إلى تصعيد إضافي في المواجهة.

وتناول ترامب في المقابلة أيضاً مستقبل المساعدات الأميركية لإسرائيل، والحرب في أوكرانيا، وأداء إدارته، إلى جانب احتمالات التغييرات داخل فريقه الرئاسي والمرشحين المحتملين لخلافته في انتخابات عام 2028.