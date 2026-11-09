"كان محقاً"... ترامب يدافع عن فانس بعد تحميل حرب إيران مسؤولية الخسارة الانتخابية

أقرّ الرئيس الأميركي بأن الحرب على ربما أسهمت في الخسائر التي مُني بها الجمهوريون في الانتخابات النصفية، معرباً عن موافقته على تقييم نائبه جي دي فانس، الذي ربط النتائج بالحملة العسكرية، لكنه شدد على أنه كان سيتخذ القرار نفسه مجدداً لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وفي مقابلة مع روس دوثات ضمن برنامج "60 Minutes" على شبكة "CBS"، عُرضت الأحد، سُئل عما إذا كان يتفق مع تحليل فانس بشأن أسباب خسارة الجمهوريين، فأجاب: "لا أختلف معه".

لكنه اعتبر أن تقييم نائبه أغفل مسألة أساسية، وهي ما إذا كان شنّ العمليات العسكرية مبرراً رغم كلفتها السياسية. وقال: "لو أتيحت لك الفرصة لاتخاذ القرار مجدداً، هل كنت ستفعل ذلك؟"، مضيفاً أن إجابته هي "نعم، وبكل تأكيد"، لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأوضح ترامب أن فانس استشاره قبل نشر موقفه على ، وأنه شجعه على التعبير عن رأيه.

وجاءت هذه التصريحات بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة في الانتخابات النصفية، وسيطروا على مجلسي النواب والشيوخ، ما أثار تساؤلات بشأن الثمن السياسي الذي دفعه الجمهوريون نتيجة الحملة العسكرية الأميركية على إيران.

واعترف ترامب بأن الحرب ربما تسببت بمشكلات سياسية قصيرة الأمد للحزب ، لكنه رأى أن على التهديد يتقدم على الاعتبارات الانتخابية. وقال: "أعتقد أن هذا القرار سيكون جيداً جداً من الناحية التاريخية"، مضيفاً أن القرار قد لا يكون جيداً "لليوم والغد"، لكنه شدد على أنه اختار ما يراه صحيحاً لمصلحة بلاده.

وفي حديث منفصل إلى الصحافيين مساء الأحد، نفى ترامب أن تكون تصريحات فانس قد أثرت على علاقتهما، رداً على سؤال بشأن احتمال تضرر العلاقة بينهما بسبب انتقاد الحرب. وقال: "لا، إطلاقاً"، مضيفاً: "الكثيرون لم تعجبهم تعليقاته، لكنني لم أكن منهم. كان محقاً".

وفي المقابل، تمسك الرئيس الأميركي بتأكيد أن العمليات العسكرية الأميركية أضعفت القدرات النووية ، معرباً عن اعتقاده بأن طهران ستوافق في نهاية المطاف على تسوية دبلوماسية.

كما رأى أن نتائج الانتخابات عقدت المفاوضات، ومنحت القيادة الإيرانية أملاً بإمكانية الحصول على شروط أفضل، قائلاً: "كنا سنتوصل إلى اتفاق لولا هذه الانتخابات".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم تصعيد العمليات العسكرية بعد انتهاء الانتخابات النصفية، قال إنه لا يسعى إلى مواجهة إضافية، مضيفاً: "لا أبحث عن ذلك، ولا أعتقد أن هناك سبباً له".

ومع ذلك، كرر ترامب أنه كان سيتخذ قرار شنّ العمليات العسكرية مجدداً، معتبراً أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي ضرورة لحماية وإسرائيل.