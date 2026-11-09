مشهد مرعب.. شاب يلوّح بمنجل وسط الشارع

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisindeki bir kişi, elindeki tahrayı hayali düşmanlara karşı salladı.
— Vatandaşlar, "Ben seni koruyorum" diyerek şahsı sakinleştirmeye çalıştı.
— Gözaltına alınan şahıs, tedavi için hastaneye kaldırıldı. https://t.co/VdXZVWVBf0— gdh (@gdhdijital) November 8, 2026
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisindeki bir kişi, elindeki tahrayı hayali düşmanlara karşı salladı.
— Vatandaşlar, "Ben seni koruyorum" diyerek şahsı sakinleştirmeye çalıştı.
— Gözaltına alınan şahıs, tedavi için hastaneye kaldırıldı. https://t.co/VdXZVWVBf0