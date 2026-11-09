مشهد مرعب.. شاب يلوّح بمنجل وسط الشارع

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisindeki bir kişi, elindeki tahrayı hayali düşmanlara karşı salladı. — Vatandaşlar, "Ben seni koruyorum" diyerek şahsı sakinleştirmeye çalıştı. — Gözaltına alınan şahıs, tedavi için hastaneye kaldırıldı. https://t.co/VdXZVWVBf0