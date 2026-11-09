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عربي-دولي

ترامب يدير ظهره لنتنياهو؟ "معاريف" تتحدث عن شرخ متصاعد

Lebanon 24
09-11-2026 | 12:14
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ترامب يدير ظهره لنتنياهو؟ معاريف تتحدث عن شرخ متصاعد
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كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن تراجع مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أعقاب خسارة الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي، وما رافقها من تغيّرات في موازين القوى داخل واشنطن.
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وذكرت الصحيفة أن شخصيات مقرّبة من ترامب بدأت توجّه انتقادات حادة إلى نتنياهو، في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية المقبلة تحدياً يتمثل في استعادة الدعم الأميركي وتحسين علاقات إسرائيل بالدول الغربية.

وبحسب التقرير، فإنّ زعيم حزب "التغيير" غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، يملك رسمياً 28 يوماً لإنجاز مهمته، إلا أن الظروف السياسية تفرض عليه التحرّك بسرعة، نظراً إلى تأثير تشكيل الحكومة على مكانة إسرائيل الدولية.

وأشار التقرير إلى أن تصريحات ترامب خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، الأحد، عكست استياءه من إسرائيل، ولا سيما من نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن محلل أميركي مخضرم، فضّل عدم الكشف عن هويته، قوله إن نتنياهو لم يعد شخصية مرغوباً فيها داخل الدائرة المقرّبة من ترامب، بل أصبح وجوده غير مرحّب به في البيت الأبيض.

وذكر أن إسرائيل لم تعد أولوية بالنسبة إلى ترامب بعد الهزيمة الانتخابية للجمهوريين، فيما تراجع اهتمامه بنتنياهو بصورة ملحوظة.

ووفق التقرير، فإن ترامب يربط، في أحاديث خاصة، جانباً من خسارة الجمهوريين بعلاقته بنتنياهو، التي وصفها بعض المحللين بأنها أقرب إلى علاقة إعلامية منها إلى صداقة حقيقية.

تراجع نفوذ ترامب وفرصة لإسرائيل

ولفتت "معاريف" إلى أن خسارة الجمهوريين أضعفت قدرة ترامب على تمرير قراراته داخلياً وخارجياً، بعدما بات الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، ما يمنحهم القدرة على عرقلة خطوات الإدارة الأميركية.

واعتبرت الصحيفة أن تراجع نفوذ ترامب خلال العامين المقبلين قد يشكّل فرصة لإسرائيل لإعادة بناء الدعم الأميركي المشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما تضرّر هذا التوافق خلال فترة حكم نتنياهو.

وحمّل التقرير حكومة نتنياهو مسؤولية إضعاف الدعم التقليدي لإسرائيل في واشنطن، مشيراً إلى دور رون ديرمر، أحد أبرز المقرّبين من نتنياهو، في هذا المسار.

ورأت الصحيفة أن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة من دون نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش قد يفتح الباب أمام استعادة العلاقات مع الحزبين الأميركيين.

وخلص التقرير إلى أن إعادة بناء التأييد لإسرائيل داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي يجب أن تكون من أبرز أولويات الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها واشنطن.
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