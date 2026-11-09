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خاص

كلامٌ إسرائيليّ يخصّ دولة عربيّة.. فصائل إيران قد تتحرّك فيها!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-11-2026 | 16:46
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كلامٌ إسرائيليّ يخصّ دولة عربيّة.. فصائل إيران قد تتحرّك فيها!
كلامٌ إسرائيليّ يخصّ دولة عربيّة.. فصائل إيران قد تتحرّك فيها! photos 0
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نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً تناولت فيه احتمالات تصعيد الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق، في ظل الضغوط الأميركية المتزايدة على طهران، والتوترات بين هذه الفصائل والحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
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التقرير الذي ترجمه "لبنان24" أشار إلى أن إيران تواجه ضغوطاً متصاعدة نتيجة العقوبات الأميركية إلى جانب حملة جديدة من واشنطن تهدف إلى قطع خطوط الإمداد التي تصل إليها عبر حدودها البرية وبحر قزوين، ما قد يدفع الفصائل العراقية المرتبطة بها إلى تصعيد تحركاتها.

ولفت إلى أن طهران استخدمت، على مدى عقود، الفصائل المسلحة والقوى السياسية لتعزيز نفوذها داخل العراق، ولا سيما من خلال مجموعات منضوية في "الحشد الشعبي".

وفي هذا السياق، سلط التقرير الضوء على الهجوم الذي شنّته "كتائب حزب الله" العراقية على رئيس الوزراء علي الزيدي، بعدما اتهم المسؤول الأمني في الكتائب، أبو مجاهد العساف، رئيس الحكومة وأحد كبار مساعديه بتكوين ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة.

ونقل التقرير عن شبكة "رووداو" أن العساف تساءل عن كيفية تكوين ثروة تُقدّر بنحو 21 تريليون دينار عراقي، أي أكثر من 13 مليار دولار، خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات.

كذلك، حذّر العساف من فتح ملفات تتعلق بمخططات مزعومة لاستهداف حقل "خور مور" للغاز في إقليم كردستان، بهدف ابتزاز الإمارات، من دون تقديم أدلة تثبت هذه الاتهامات. ويُعد الحقل، الواقع بين السليمانية وكركوك، منشأة أساسية لإمدادات الطاقة في الإقليم.

واعتبرت الصحيفة أن هذه المواقف تعكس محاولة من "كتائب حزب الله" لتحدي الحكومة العراقية، خصوصاً بعدما طالب الزيدي الفصائل المسلحة بتسليم أسلحتها إلى الدولة.

وبحسب التقرير، كانت الحكومة العراقية قد حددت نهاية أيلول موعداً لتسليم السلاح، بالتزامن مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، قبل تمديد المهلة إلى نهاية حزيران 2027.

وأشار التقرير إلى أن "كتائب حزب الله" تُعد من أبرز الفصائل المرتبطة بإيران، ولها سجل من الهجمات على القوات الأميركية، من بينها الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في الأردن في كانون الثاني 2024. كذلك، تم اتهام تلك "الكتائب" بخطف الباحثة الروسية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في بغداد عام 2023، قبل الإفراج عنها بعد 903 أيام.

وتطرّق التقرير إلى شبكة الفصائل العراقية المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة صنّفت "كتائب حزب الله" منظمة إرهابية أجنبية عام 2009، و"عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي عام 2020.

وفي أيلول 2025، وسّعت واشنطن قائمة التصنيفات لتشمل أربع مجموعات إضافية، هي "حركة حزب الله النجباء" بقيادة أكرم الكعبي، و"كتائب سيد الشهداء" المرتبطة بأبو آلاء الولائي، و"حركة أنصار الله الأوفياء"، و"كتائب الإمام علي".

في المقابل، أوضح التقرير أن فصائل أخرى مرتبطة بإيران، بينها "منظمة بدر" بقيادة هادي العامري و"سرايا الخراساني" و"كتائب جند الإمام"، لم تُدرج ضمن التصنيف الأميركي للمنظمات الإرهابية الأجنبية، فيما لم يُصنّف "الحشد الشعبي" بحد ذاته منظمة إرهابية، رغم ضمه مجموعات مسلحة متعددة الولاءات.

وفي سياق متصل، تناول التقرير شبهات تتعلق بنفوذ الفصائل المسلحة داخل مطار الموصل الدولي، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي أمر بإلغاء ثلاثة عقود تجارية في المطار، بسبب ارتباط الشركات المعنية، بحسب الاتهامات، بمجموعات مسلحة، مع توجيه بإحالة العقود إلى شركات دولية.

ونقل عن وكالة الأنباء العراقية أن أحد العقود الملغاة يعود إلى شركة "سكاي بلس"، المسؤولة عن استئجار منصات داخل المطار، على خلفية ارتباطات مزعومة بجماعات مسلحة.

في المقابل، نفى المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" صحة التقارير بشأن سيطرة الكتائب على عقود تجارية داخل المطارات العراقية، واصفاً إياها بأنها "كذبة فاضحة" وجزء من حرب إعلامية تستهدف ما يُعرف بـ"محور المقاومة".

وخلص التقرير إلى أن الضغوط الأميركية على إيران، بالتزامن مع مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة وتقليص نفوذ الفصائل المسلحة في المؤسسات والمرافق الاقتصادية، قد تدفع بعض المجموعات الموالية لطهران إلى تصعيد مواقفها وتحركاتها خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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