إيران تنفي لقاءً مع أميركا.. وتحذير من ضربات عسكرية جديدة

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ونقلت وكالة "تسنيم" عن المسؤول تأكيده أن موقف من المفاوضات مع لم يتغير، مشدداً على عدم وجود أي خطط لإجراء محادثات مع الجانب الأميركي ما لم تتخذ واشنطن خطوات عملية تستجيب للشروط الإيرانية السبعة.وجاء النفي بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال استضافة الدوحة اجتماعاً أميركياً - إيرانياً الأسبوع المقبل، في محاولة لتحريك المفاوضات المتعثرة بين البلدين.وكان رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالين تحدث، الإثنين، عن لقاء مرتقب يجمع فانس ورضائي في قطر الأسبوع المقبل، بهدف دفع المفاوضات بين واشنطن وطهران.وحذّر قالين من أن فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق قد يفتح الباب أمام هجمات أميركية جديدة على خلال الأيام القليلة المقبلة.