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عربي-دولي

إيران تقلّص مهلة مقترحها لواشنطن إلى يومين وتتمسك برفض نقل اليورانيوم المخصّب للخارج

Lebanon 24
09-11-2026 | 16:49
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إيران تقلّص مهلة مقترحها لواشنطن إلى يومين وتتمسك برفض نقل اليورانيوم المخصّب للخارج
إيران تقلّص مهلة مقترحها لواشنطن إلى يومين وتتمسك برفض نقل اليورانيوم المخصّب للخارج photos 0
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تقليص مهلة تنفيذ مقترح طهران للتفاهم مع واشنطن من سبعة أيام إلى يومين، مؤكداً رفض بلاده نقل المواد النووية المخصبة إلى الخارج.

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وقال بقائي، في مقابلة مع قناة "الميادين" نقلتها وكالة "مهر"، إن تقليص المهلة يعكس جدية إيران وحسن نيتها، مشيراً إلى أن تنفيذ المقترح قد يسمح باستعادة الأمن في مضيق هرمز خلال يومين،
شرط استجابة واشنطن لمطالب طهران.

وفي مؤتمر صحفي الاثنين 9 تشرين الثاني، ربط بقائي بدء المفاوضات برفع العقوبات الأميركية والحصار البحري وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي وصف بعض المطالب الإيرانية بأنها "فاضحة وسخيفة". وكان روبيو قد اعتبر الأحد أن المفاوضات لا تزال بعيدة عن تحقيق أي اختراق.

واتهم بقائي الإدارة الأميركية بالتخبط في تحديد الجهة المخولة بالتفاوض، وبطرح مطالب متناقضة تتأثر، بحسب تقديره، بالحسابات الداخلية وانتخابات الرئاسة عام 2028. وأضاف أن واشنطن تبدّل أهداف المفاوضات باستمرار، في حين قدمت طهران مقترحاتها بوضوح عبر الوسطاء، مع استمرار اللقاءات المباشرة والاتصالات الهاتفية.

وفي ما يتعلق بالملف النووي، كشف بقائي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا إيران قبل نحو عشرة أيام لإجراء تفتيش دوري في محطة بوشهر وعدد محدود من المنشآت التي تسمح ظروفها بذلك. وأوضح أن منشآت أخرى تعرضت لأضرار، لافتاً إلى أن الوكالة لا تملك، وفق قوله، بروتوكولات أو تعليمات محددة لتفتيشها في الظروف الراهنة.

واعتبر أن استمرار التهديدات الأميركية باستهداف المنشآت النووية يجعل من غير المبرر بحث تفتيش المواقع المتضررة، مجدداً التأكيد أن نقل المواد النووية المخصبة إلى خارج إيران "غير مطروح إطلاقاً"، ولا يوجد أي مبرر له.

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