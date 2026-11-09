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عربي-دولي

قائد الجيش البريطاني يحذّر: روسيا تشكّل تهديداً متصاعداً وبريطانيا متأخرة عن أوروبا

Lebanon 24
09-11-2026 | 16:58
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قائد الجيش البريطاني يحذّر: روسيا تشكّل تهديداً متصاعداً وبريطانيا متأخرة عن أوروبا
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حذّر قائد أركان الدفاع البريطاني، المارشال الجوي السير ريتشارد نايتون، من تزايد التهديد الروسي، معتبراً أن بريطانيا باتت متأخرة عن حلفائها الأوروبيين في الاستعداد لمواجهة المخاطر المتصاعدة التي تمثلها موسكو.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، شدد نايتون على ضرورة أن تعمل المملكة المتحدة على تقليص الفجوة مع شركائها الأوروبيين، الذين أصبحوا أكثر وعياً بتصاعد استعداد الكرملين للمخاطرة.

ووصف المسؤول العسكري، البالغ من العمر 57 عاماً، المرحلة الحالية بأنها "أخطر فترة عاصرتها في حياتي"، محذراً من أن التهديدات، ولا سيما الآتية من روسيا، تتزايد باستمرار على المستويين الأوروبي والدولي.

ولفت نايتون إلى أن موسكو باتت أكثر استعداداً لتنفيذ عمليات خطيرة، معتبراً أن وصف هذه التحركات بـ"الأنشطة الهجينة" لم يعد يعكس حقيقة ما يجري، في ظل اتساع نطاق عمليات التخريب والاضطراب المنسوبة إليها.

وأوضح أن هذه الممارسات تشمل الاغتيالات المستهدفة والتخريب والهجمات السيبرانية، مؤكداً أن هناك أدلة على تنفيذ الدولة الروسية مثل هذه العمليات في عدد من الدول الأوروبية، فضلاً عن وقوع بعضها داخل المملكة المتحدة.

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