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عربي-دولي

قيادة عسكرية خليجية متقدمة في الكويت.. وإدانة لهجمات إيران والحوثيين

Lebanon 24
10-11-2026 | 06:20
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قيادة عسكرية خليجية متقدمة في الكويت.. وإدانة لهجمات إيران والحوثيين
قيادة عسكرية خليجية متقدمة في الكويت.. وإدانة لهجمات إيران والحوثيين photos 0
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قرّر وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها، خلال اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك، الثلاثاء، في المنامة.
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وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي إن الخطوة جاءت ضمن قرارات لتعزيز التعاون والتكامل العسكري الخليجي، أُقرّت خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي.

وأكد البديوي أن أمن دول المجلس مسؤولية مشتركة، وأن تنسيق جهودها العسكرية يعزّز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها وسلامة المواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن توجيهات قادة المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة، في نيسان الماضي، تعكس التزامهم بتطوير العمل العسكري المشترك ومواجهة التهديدات.

وأشاد بأداء القوات المسلحة الخليجية وتعاونها في مواجهة التطورات الإقليمية، مديناً الاعتداءات الإيرانية التي قال إنها ألحقت أضراراً بأعيان مدنية وبنى تحتية في دول المجلس.

كما دان هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف الأماكن المقدسة، مؤكداً تضامن دول المجلس مع المملكة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ومشدداً على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي. (سكاي نيوز عربية)
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