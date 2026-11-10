بعد تهديدات إيرانية.. وزير ⁠الخزانة الأميركي ينتقل من منزله إلى قاعدة عسكرية

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عقب "تهديدات إيرانية استهدفت حياته"، انتقل وزير ⁠الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من منزله إلى قاعدة عسكرية في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة.ولفتت الصحيفة إلى أنه "لم يتضح بعد مدى خطورة التهديدات الموجهة إلى بيسنت".وأفادت أن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن قدرة تنفيذ ⁠هجمات واسعة النطاق في ومناطق أخرى ⁠في الخارج محدودة.ولم ترد وزارة الخزانة الأميركية على طلب للتعليق من "نيويورك تايمز".ويعد بيسنت الوجه البارز لحملة الضغط الاقتصادي ⁠التي تشنها على طهران خلال الصراع بين الطرفين، التي اشتدت مع بدء الحرب الأميركية على في 28 فبراير الماضي.وحذر مسؤول استخباراتي بارز في إدارة الرئيس الأميركي في مذكرة اطلعت عليها " " أواخر شهر تشرين الأول الماضي، من أن إيران كثفت جهود استهداف موظفين أميركيين، ومن أن "مؤامراتها التي تستهدف وصلت إلى مراحل متقدمة".