تهديد بوجود قنبلة يُربك رحلة جوية.. والقبض على المتسبب

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اعتقلت السلطات الأميركية رجلا يبلغ من العمر 34 عاماً، بعدما زعم وجود قنبلة بحوزته على متن رحلة جوية تابعة لشركة " " كانت متجهة إلى مدينة ، ما أثار حالة من الاستنفار خلال الرحلة.وأشارت إدارة شرطة مقاطعة جيفرسون، أمس الثلاثاء، إلى ان الرجل، الذي لم يُكشف عن هويته، بدأ يتصرف بطريقة غير طبيعية ، قبل أن يُبلغ أفراد الطاقم بوجود قنبلة بحوزته.فيما هبطت الطائرة بسلام في مطار لويس أرمسترونغ الدولي بمدينة نيو أورليانز، حيث كانت قوات إنفاذ القانون بانتظارها، وتمكنت من توقيف الرجل من دون وقوع أي حوادث.وأوضحت الشرطة أن الموقوف نُقل إلى مركز الإصلاح التابع لمقاطعة جيفرسون، ووجّهت إليه تهمتان، هما الإبلاغ الكاذب عن التخطيط لإشعال حريق عمداً، وبث الرعب.من جانبها، أعلنت إدارة أنها ستفتح تحقيقاً في الواقعة، التي حدثت على متن رحلة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز".وقالت الشركة، في بيان، إن الطائرة، التي أقلعت من مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، هبطت بسلام عقب اضطراب تسبب به أحد الركاب، مؤكدة أن قوات إنفاذ القانون كانت في انتظارها لدى وصولها.هذا وكانت الطائرة، وهي من طراز " 9"، تقل 46 راكباً وستة من أفراد الطاقم.