صور وعلاقة مثيرة للجدل.. من هي المرأة التي ارتبط اسمها بقضية التجسس على "إنفيديا"؟

كشفت تقارير صحافية عن تفاصيل مثيرة في قضية أليس ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تواجه اتهامات تتعلق بالمساعدة على الالتفاف على قيود التصدير الأميركية وتهريب رقائق متطورة إلى ، وهي اتهامات تنفيها الشركة.

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وأثارت أليس (42 عاماً) الجدل بعدما نشرت عبر حساباتها على منصة «وي تشات» صوراً متكررة تجمعها بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال مناسبات تقنية وعشاء ورحلات غولف في ، ما أظهر مدى قربها منه، وفق صحيفة « تايمز».



وبحسب التقرير، استفادت أليس من شبكة علاقاتها في الأوساط المالية والتكنولوجية لتعزيز موقعها داخل «ميغاسبيد»، التي تحولت إلى أحد عملاء «إنفيديا» الكبار، واشترت تقنيات ورقائق متقدمة بمليارات الدولارات بين عامي 2024 و2026.



كما سلط التقرير الضوء على علاقتها برجل الأعمال وي، الذي قُدّم لبعض المستثمرين على أنه زوجها، وسط معلومات عن استخدام علاقاتها مع لدعم مشاريعهما التجارية.



وأثارت أنشطة الشركة اهتمام السلطات الأميركية والتايوانية، خصوصاً بسبب صلات شبكة من المستثمرين الصينيين بها، ومخاوف تتعلق بوصول تقنيات المتقدمة إلى الصين.



ولا تزال طبيعة العلاقة بين أليس وجنسن، ومدى ارتباطها بالتحقيقات المتعلقة بالرقائق، موضع تساؤلات، من دون أن يعني ظهور صور تجمعهما ثبوت وجود علاقة عاطفية أو تورط جنسن في أي مخالفات.