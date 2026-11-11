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عربي-دولي

صور وعلاقة مثيرة للجدل.. من هي المرأة التي ارتبط اسمها بقضية التجسس على "إنفيديا"؟

Lebanon 24
11-11-2026 | 03:38
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صور وعلاقة مثيرة للجدل.. من هي المرأة التي ارتبط اسمها بقضية التجسس على إنفيديا؟
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كشفت تقارير صحافية عن تفاصيل مثيرة في قضية أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تواجه اتهامات تتعلق بالمساعدة على الالتفاف على قيود التصدير الأميركية وتهريب رقائق متطورة إلى الصين، وهي اتهامات تنفيها الشركة.
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وأثارت أليس (42 عاماً) الجدل بعدما نشرت عبر حساباتها على منصة «وي تشات» الصينية صوراً متكررة تجمعها بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال مناسبات تقنية وعشاء ورحلات غولف في آسيا، ما أظهر مدى قربها منه، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

وبحسب التقرير، استفادت أليس من شبكة علاقاتها في الأوساط المالية والتكنولوجية لتعزيز موقعها داخل «ميغاسبيد»، التي تحولت إلى أحد عملاء «إنفيديا» الكبار، واشترت تقنيات ورقائق متقدمة بمليارات الدولارات بين عامي 2024 و2026.

كما سلط التقرير الضوء على علاقتها برجل الأعمال كانغ وي، الذي قُدّم لبعض المستثمرين على أنه زوجها، وسط معلومات عن استخدام علاقاتها مع جنسن هوانغ لدعم مشاريعهما التجارية.

وأثارت أنشطة الشركة اهتمام السلطات الأميركية والتايوانية، خصوصاً بسبب صلات شبكة من المستثمرين الصينيين بها، ومخاوف تتعلق بوصول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

ولا تزال طبيعة العلاقة بين أليس وجنسن، ومدى ارتباطها بالتحقيقات المتعلقة بالرقائق، موضع تساؤلات، من دون أن يعني ظهور صور تجمعهما ثبوت وجود علاقة عاطفية أو تورط جنسن في أي مخالفات.

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